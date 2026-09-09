El papá de Gala Montes revela preocupación por la polémica situación de la actriz

Hace unas horas, la salida de Gala Montes de ‘La Casa de los Famosos México’, fue el tema más polémico en las redes sociales, aunque también ha causado cierta preocupación entre sus fans y familiares, entre ellos su padre.

Por ese motivo, Juan Fernández, padre de la cantante y actriz habló sobre la situación que vive su hija y reveló que se encuentra preocupado, situación que reveló para la revista TVNotas, aunque no quería dar declaraciones sobre el tema.

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“Prefiero no hablar del tema, prefiero no hacer ninguna declaración. Sé lo que tengo que hacer como… con mi papel”

El papá de Gala Montes revela su preocupación por la actriz

Al final, el padre de la actriz reveló que estaba preocupado por Gala Montes, quien en los últimos días ha estado en el centro de la polémica, ante los rumores sobre el consumo de sustancias y algunos problemas de salud.

“Es mi hija, la amo con toda mi alma y daría la vida por ella sin pensarlo. Yo también fui latoso de adolescente, muy latoso, entonces”

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Sin embargo, el señor dejó claro que ama a hija, aunque no reveló más detalles de la relación que tiene con la actriz, quien aseguró que su padre la dejó cuando ella tenía 4 años de edad.

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