Ese Pérez explota contra la producción de ‘La Casa de los Famosos México’ y acusa de favoritismo

La tensión en ‘La Casa de los Famosos México’ continúa y ahora fue Ese Pérez el encargado de expresar su incomodidad hacia la producción del reality show a quienes ha acusado de tener favoritismo hacia ciertos compañeros del programa, principalmente hacia Masad Altamimi.

La molestia del influencer nació después de que se diera a conocer que el participante de origen árabe pidiera a “La Jefa” un detalle especial para Brianda Deyanara, de acuerdo con lo visto, Masad había pedido esto pues confesó que había comenzado a tener sentimientos hacia su compañera.

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¿Por qué Ese Pérez acusó a la producción del show de tener favoritos?

Después de que Masad Altamimi pidiera su detalle, la producción le permitió al participante y a la influencer tener una cena romántica en donde ambos pudieron conversar y conocerse mejor. Este gestó generó especial molestia en Ese Pérez quién durante una conversación con sus compañeros, señaló a la producción de tener favoritismo.

El comediante aseguró que si él hubiera hecho la misma solicitud a la producción para tener algún detalle con Flor Vigna, probablemente le habrían rechazado su propuesta, dejando entre ver que podría existir cierta preferencia hacia el también creador de contenido de origen árabe.

Las declaraciones hechas por el influencer en ‘La Casa de los Famosos México’ han generado revuelo entre los usuarios de redes sociales, pues algunos han mostrado su apoyo hacia Ese Pérez; mientras que otros lo critican por no haber intentado tener algún detalle con Flor Vigna mientras aún seguía en el show.

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