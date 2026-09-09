Gala Montes estalla contra su mamá tras polémica por abandonar el show: “Ya págame el anexo”

La confrontación pública entre la actriz Gala Montes y su madre, Crista Montes, sumó un nuevo capítulo este 9 de septiembre de 2026 tras la repentina salida voluntaria de la intérprete del reality show ‘La Casa de los Famosos México’, decisión que sorprendió a los allegados de la actriz por su repentina decisión.

El pasado 8 de septiembre, Gala decidió abandonar el reality show tras dos días de haber permanecido en la competencia. Este hecho generó controversia en redes sociales, espacio en donde Crista cuestionó la decisión de su hija, ante esto; la cantante usó sus plataformas para lanzar un fuerte mensaje en su contra.

Noticia Destacada El papá de Gala Montes revela preocupación por la polémica situación de la actriz

¿Qué dijo Gala Montes a los comentarios de su mamá, Crista Montes?

El detonante ocurrió cuando Crista Montes emitió comentarios cuestionando el estado de salud de la actriz y señalando que no debía exponerse en ese tipo de producciones. Un hecho que generó revuelo en redes sociales y que provocó que Gala Montes compartiera su opinión sobre estos comentarios.

En respuesta a las declaraciones de su madre, Gala Montes publicó un contundente mensaje en sus redes sociales expresando: “Mi mamá pensando que ando bien mal. Yo: YA PÁGAME EL ANEXO Y TODO LO QUE ME DEBES EXPLOTADORA INFANTIL”, mensaje que cerró con la frase “O te va a llegar la venganza de Moctezuma”.

La declaración revivió los conflictos financieros y personales que ambas sostienen públicamente desde que rompieron su relación laboral como mánager y artista. Aunque la actriz no especificó los montos ni los detalles de las deudas a las que hizo referencia, el cruce de declaraciones volvió a posicionar a ambas en el centro de la conversación.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal