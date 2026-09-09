Gala Montes señala pago injusto en ‘Malinche’: “Me parece una falta de respeto”

La actriz y cantante mexicana Gala Montes emitió un pronunciamiento público este miércoles 9 de septiembre de 2026 para denunciar irregularidades laborales y falta de remuneración económica por su trabajo en la obra ‘Malinche El Musical’; señalando que era un pago injusto.

Fue por medio de sus redes sociales que la cantante difundido tras su reciente salida del reality show ‘La Casa de los Famosos México’ que comentó que se vio obligada a ingresar al show pues el pago dado en el musical no corresponde a su trabajo y actividades realizadas en el proyecto.

Noticia Destacada Gala Montes estalla contra su mamá tras polémica por abandonar el show: “Ya págame el anexo”

¿Qué dijo Gala Montes sobre su pago en ‘Malinche’?

Por medio de sus historias de Instagram, Gala Montes denunció que no recibió un pago justo por las actividades y presentaciones que realizó para el proyecto teatral. La actriz reveló que las complicaciones financieras derivadas de este incumplimiento fueron un factor determinante para unirse al reality show de LCDLFM.

La actriz comentó que ingresó al programa porque deseaba estabilidad económica ante la ausencia de sus honorarios por ‘Malinche El Musical’. Asimismo, señaló que aunque mostró flexibilidad para llegar a acuerdos y ofreció alternativas para no afectar el proyecto, la empresa optó por actuar de forma unilateral.

Gala Montes habla de su problema con la producción de 'Malinche'. / Instagram: galamontes

El malestar de la intérprete se intensificó luego de que la producción de ‘Malinche El Musical' difundiera un comunicado anunciando que su participación en la obra quedaba pospuesta "de manera indefinida". Montes sostuvo que existía un compromiso previo para redactar y coordinar dicho anuncio de forma conjunta.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal