La Casa de los Famosos México: Afirman que Gala Montes agredió al equipo de producción antes de su salida

El día de ayer, se comenzó a especular que Gala Montes habría tomado la decisión de salir de ‘La Casa de los Famosos México’, un hecho que fue confirmado en las redes del reality show, lo que ha causado mucha polémica en las últimas horas.

"Informamos a nuestros seguidores que Gala decidió voluntariamente salir y con ello terminar su participación. Le deseamos el mejor de los éxitos en futuros proyectos"

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Fue ‘La Jefa’ quien decidió compartir esta decisión con los habitantes, mientras se encontraban en la sala de la casa. Sin embargo, en redes sociales comenzaron a circular muchos rumores sobre la salud mental de la actriz y un presunto cuadro de abstinencia.

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Además, varios perfiles especializados en el mundo del espectáculo, comenzaron a hablar sobre lo que estaba pasando con Gala Montes, una de ellas fue la cuenta de ‘Chamonic’, quien aseguró que la actriz pasó por un momento complicado.

"Me dicen que Gala cuando fue al Zoom estaba muy descontrolada... y se quería salir, pero no podían dejarla ir, estaba mal"

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También, mencionó que tuvieron que sacarla de forma rápida, tras agredir físicamente a un miembro del equipo de producción y del staff. Por ese motivo, le tuvieron que llamar a sus representantes para que fueran por ella por el estado en que estaba Gala Montes.

Por su parte, Johanna Vega-Biestro, también habló sobre esta situación y habló de una crisis que sufrió la actriz:

"Ella se enojó... estaba pidiendo cosas en el confesionario, no se las daban, se empezó a enojar, entró la psicóloga y se le lanzó encima... se le abalanzó y le hablaron a más personas. Hablaron para que fueran por ella"

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