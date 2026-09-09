La Granja VIP: Así nació la rivalidad entre Ivonne Montero y Niurka Marcos

Desde que comenzó La Granja Vip, mucho se ha comentado sobre la rivalidad que existe entre Niurka Marcos e Ivonne Montero, dos famosos que parecen no tener la mejor relación. Por ese motivo, los fans quieren saber lo qué pasó entre ellas.

En esta ocasión, la vedette llamó ‘mustia’ a la actriz, palabra que ya había utilizado con anterioridad, pero Ivonne Montero tomó la decisión de responder, afirmando que no piensa caer en provocaciones por una pelea que ya es cosa del pasado.

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“Ya pasaron muchos años, yo estoy tranquila con la idea, creo que es una nueva etapa, es algo que de mi parte está superado”

¿Por qué existe una rivalidad entre Niurka e Ivonne Montero?

Esta complicada relación comenzó en 2022, cuando participaron en la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo, donde las dos tuvieron varias diferencias que explotaron en una ronda de nominación.

Ivonne Montero fue la encargada de nominar a Niurka, temas que la cubana tomó como una fuerte traición, luego de que habían estado en el mismo equipo y compartido varios momentos juntas. Sin embargo, al final la estrategia de la actriz se logró imponer a la personalidad de la cubana, pues fue la ganadora de dicha temporada.

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Ahora su vieja rivalidad podría ser uno de los temas más polémicos dentro de la segunda temporada de La Granja VIP, donde cualquier cosa puede pasar.

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