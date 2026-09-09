La Granja VIP: ¿Kevin "El Bicolor" salió del reality por un grave problema de salud?

Las cosas siguen avanzando dentro de La Granja VIP, donde Kevin ‘El Bicolor’ Contreras ha sido el segundo nominado de la temporada, luego de perder el ‘Duelo de Nominación’ frente a las ‘Coreañera’, aunque lo más sorprendente de la competencia fue la actitud del comediante.

Aunque era un punto importante en la competencia, el comediante no mostró ganas de entregar su mejor esfuerzo, después explicó que todo fue porque no se sentía bien de salud, ya que aseguró que tenía dolor de cabeza y estómago.

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"Me zumba mucho la cabeza. No me siento muy bien. Me siento raro de la cabeza, de la panza"

¿Kevin ‘El Bicolor’ va a salir de La Granja VIP?

Tras la actuación del joven en la prueba, los críticos y el propio Adal Ramones hablaron sobre el tema, generando todo tipo de opiniones, pues afirmaron que no podía tener esa actitud dentro del reality.

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"Esto no va a volver a repetirse, la producción no lo va a permitir. Aquí se va con todo. Hasta donde sabe la producción es una gripe y un problema estomacal (los padecimientos que tiene Kevin "El Bicolor"). Es lo que nos comentó antes de entrar al aire"

La situación ha generado mucha polémica entre los usuarios, pero se ha confirmado que hasta el momento, ‘El Bicolor’, sigue dentro de La Granja VIP, aunque está en riesgo de salir al estar en la placa de nominados.

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