¿Niurka hizo brujería? Ivonne Montero alerta a Mónica Escobedo tras tocarle el cabello en La Granja VIP 2

Un momento aparentemente cotidiano entre las participantes de La Granja VIP 2 terminó en una conversación sobre energías y protección espiritual. Todo ocurrió cuando Niurka tocó el cabello de Mónica Escobedo durante una convivencia, situación que llamó la atención de Ivonne Montero.

Mientras las participantes permanecían reunidas, Niurka tomó la cabellera de Mónica Escobedo. La reacción de Ivonne Montero fue inmediata: buscó la mirada de su compañera y le hizo una señal para que se sacudiera el cabello después del contacto.

La situación volvió a surgir cuando Niurka ayudó a Natalia Alcocer a acomodarse el pelo. En ese momento, la cubana recordó la creencia popular de que tocar el cabello de alguien puede relacionarse con prácticas de brujería.

OMGGGGG Ivonne Montero contando como Niurka le tocaba el cabello a Mónica, será su próxima víctima? Ya empezó con Bicolor luego con Coreañera 😭.

QUÉ MIEDOOOOOOO. #LaGranjaVIP pic.twitter.com/sWsb9sCi86 — Humor_y_Farandula (@HumoryFarandula) September 9, 2026

Ivonne Montero dijo haber percibido una energía incómoda

Al explicar su reacción, Ivonne Montero aseguró que suele ser sensible a las energías y que durante el episodio tuvo una sensación que la llevó a intervenir. Según relató, percibió cierta incomodidad en Mónica Escobedo.

Montero contó que, después de que Niurka dejó de tocar a su compañera, intercambió una mirada con Mónica Escobedo y le indicó que se sacudiera. La propia actriz reconoció que también realizó el movimiento debido a la intensidad del momento.

La intérprete consideró que Escobedo pudo haber experimentado una sensación similar, pues poco después comenzó a sacudirse el cabello. Para Ivonne Montero, su compañera es una persona especialmente sensible a este tipo de situaciones.

Como una forma de protección espiritual, Montero explicó que incluso le obsequió agua bendita a Escobedo. Sin embargo, aclaró que su intención no era acusar a Niurka de realizar algún acto de brujería.

No había visto esto 👁️👁️, Ivón para mi es brujochis blanca. Protegiendo a Mónica de Niurka 🫣 #LaGranjaVIP pic.twitter.com/ECPiu2C9wY — ANDY🐝 (@Andys_Linen) September 9, 2026

Mónica Escobedo relacionó el cabello con los cambios personales

Durante la conversación, Mónica Escobedo explicó que para algunas personas el cabello tiene un significado que va más allá de la apariencia. Recordó que es común que alguien decida cortárselo después de una ruptura, una pérdida o cuando busca comenzar una nueva etapa.

La comediante señaló que ella procura cuidar especialmente su cabello, pues considera que está relacionado con su energía personal. Desde esta perspectiva, un cambio de imagen puede representar también un proceso de transformación o cierre de ciclos.

Después del episodio, Escobedo contó que decidió realizarse una limpieza con un limón, mientras repetía que prefería hacerlo como medida preventiva. Su reacción estuvo relacionada con las creencias personales que compartió durante la conversación.

A Natalia le chupa un huevo que Niurka le toque el pelo, pues ella también es santera y sabe cómo protegerse.#LaGranjaVIP pic.twitter.com/okabH66agj — Emmanuel ZP (@EmZkPr) September 9, 2026

¿Por qué algunas personas consideran especial al cabello?

El cabello ha adquirido diferentes significados en diversas tradiciones espirituales y culturales. En algunas creencias se le relaciona con la identidad, la fuerza personal, los recuerdos y los vínculos emocionales, razón por la que algunas personas prefieren evitar que desconocidos lo toquen.

La creencia de que el cabello puede utilizarse para realizar brujería forma parte de distintas tradiciones populares y suele relacionarse con prácticas espirituales, rituales de protección y diferentes interpretaciones religiosas.

Sin embargo, estas ideas no representan una regla general dentro de todas las prácticas espirituales. Las creencias pueden cambiar dependiendo de la tradición, comunidad o persona, por lo que no existe una interpretación única sobre el contacto con el cabello.

Desde el punto de vista científico, tampoco hay evidencia que demuestre que tocar el cabello permita transmitir malas energías, intenciones negativas o algún tipo de daño físico o espiritual.