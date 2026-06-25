El legendario cantante estadounidense Lionel Richie, de 77 años, ha encendido las alarmas tras verse obligado a interrumpir y cancelar el concierto inaugural de su nueva gira norteamericana. El incidente tuvo lugar durante el miércoles 24 de junio de 2026 en el Grand Casino Arena de St. Paul, Minnesota.

El cantante fue trasladado de emergencia al hospital, dejando una profunda preocupación entre sus fanáticos que rápidamente se preguntaron cómo se encontraba el también productor. Medios internacionales señalaron que el artista fue trasladado al hospital para descartar problemas mayores.

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Así fue el tenso momento que vivió Lionel Richie en su concierto

El percance se suscitó en plena presentación mientras compartía escenario con la icónica agrupación Earth, Wind & Fire, en el marco de su tour "Sing A Song All Night Long". Durante la interpretación de su clásico "Dancing on the Ceiling", los asistentes notaron que el artista perdía el equilibrio y presentaba dificultades físicas.

Lionel Richie se vio obligado a sentarse bruscamente en una plataforma. Con su característico sentido del humor, el artista estadounidense se dirigió al público comentando: "Lo que he aprendido en mis años en este negocio es que cuando te sientes mareado, te sientas".

A pesar de sus esfuerzos por continuar, el malestar persistió. Richie anunció una pausa inesperada y se retiró al backstage. Tras unos 15 minutos, su banda también abandonó la escena y, unos 40 minutos más tarde, el saxofonista Dino Soldo salió a dar la triste noticia definitiva: Lionel no se sentía bien y el espectáculo quedaba cancelado.

¿Cómo se encuentra Lionel Richie?

De acuerdo con el medio TMZ, el cantautor fue trasladado en ambulancia a un hospital cercano para descartar problemas mayores. Aunque las fuentes iniciales indican que no se trató de una emergencia de extrema gravedad, el equipo oficial del cantante aún no ha emitido un comunicado con un diagnóstico definitivo.

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