Beso de Fede Vigevani y Gema Garoa sorprende a Brianda en La Casa de los Famosos México

La fiesta del viernes en La Casa de los Famosos México dejó uno de los momentos más comentados de la noche: Fede Vigevani y Gema Garoa protagonizaron un beso de lengua durante una dinámica que terminó poniendo a Brianda en una situación incómoda.

El momento ocurrió mientras los habitantes participaban en el tradicional juego de la botella, pero el beso también tuvo un ingrediente adicional, ya que Fede tenía una misión pendiente dentro de la casa que involucraba precisamente a Gema.

Fede Vigevani juega con fuego entre Gema y Brianda

Desde hace varios días, Fede Vigevani ha mostrado cercanía y coqueteo tanto con Gema Garoa como con Brianda, situación que ha llamado la atención de los seguidores del reality.

La actitud del creador de contenido paraguayo ha generado especulaciones sobre sus verdaderas intenciones, pues mientras mantiene momentos de complicidad con Gema, también ha tenido acercamientos con Brianda.

Por eso, el beso con Gema tomó mayor relevancia durante la fiesta, especialmente porque Brianda se encontraba presente y pudo observar el momento.

El beso de lengua ocurrió durante el juego de la botella

Durante la dinámica de la noche, la botella terminó señalando a Fede y Gema, quienes no desaprovecharon la oportunidad para cumplir con el reto.

Lo que comenzó como parte del juego terminó en un beso de lengua entre ambos participantes, una escena que rápidamente llamó la atención de quienes se encontraban alrededor.

Como enfocaban a Brianda con el beso de lengua entre Flema y Fede 🫪😭#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/Gom4OtLCGr — Humor_y_Farandula (@HumoryFarandula) August 8, 2026

Mientras Fede y Gema protagonizaban el momento, Brianda los observó y permaneció seria, una reacción que no pasó desapercibida entre los seguidores de LCDLF México.

La Jefa también le había puesto un reto a Fede

El beso tuvo además un antecedente. Durante la semana, La Jefa le asignó a Fede un nuevo reto dentro de la casa después de una petición realizada por el público.

La misión consistía en que Fede debía robarle un beso a Gema, por lo que el encuentro durante la fiesta terminó convirtiéndose en la oportunidad perfecta para cumplir con el desafío.

Aunque el beso se produjo dentro del juego de la botella, la misión que había recibido Fede agregó otro elemento a la escena y provocó todavía más comentarios entre los habitantes y los seguidores del programa.

Fede y Gema vuelven a dar de qué hablar

La cercanía entre Gema Garoa y Fede Vigevani continúa creciendo dentro del reality, mientras el creador de contenido también mantiene una relación cercana y de coqueteo con Brianda.

Por ahora, ninguno de los dos ha definido públicamente si existe algo más que una amistad entre ellos, pero sus constantes acercamientos ya provocaron que los seguidores de La Casa de los Famosos México los conviertan en uno de los posibles romances de esta temporada.

Y después del beso de esta noche, Fede parece estar jugando cada vez más con fuego.