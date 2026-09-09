Óscar Mario Beteta muere a los 70 años; así fue la trayectoria del periodista y conductor de radio

La radio mexicana está de luto por la muerte de Óscar Mario Beteta, periodista, economista y conductor que durante décadas se convirtió en una de las voces más reconocidas de la información nacional. El comunicador falleció este miércoles 9 de septiembre a los 70 años.

De acuerdo con mensajes publicados por compañeros de profesión, el periodista perdió la vida en el Hospital ABC de Santa Fe a consecuencia de cáncer. Tras conocerse la noticia, figuras del periodismo como Joaquín López-Dóriga expresaron sus condolencias y destacaron la trayectoria que construyó en los medios de comunicación.

A lo largo de varias décadas, Óscar Mario Beteta desarrolló una carrera enfocada en el análisis político y económico, además de abordar temas financieros y de actualidad. Su manera directa de presentar la información y su seguimiento de los acontecimientos nacionales lo llevaron a consolidarse como una voz habitual de la radio informativa.

¿Quién fue Óscar Mario Beteta?

Óscar Mario Beteta Vallejo nació con una formación profesional en Economía, carrera que estudió en la Universidad Anáhuac. Antes de dedicarse por completo al periodismo, trabajó como corredor de bolsa y ocupó puestos directivos en instituciones financieras como Comermex, Banamex y Serfín.

Su experiencia en el sector financiero posteriormente se reflejó en su trabajo dentro de los medios de comunicación, particularmente en la cobertura de asuntos económicos. Esa preparación le permitió desarrollar contenidos especializados sobre mercados, finanzas y la situación económica del país.

Entre sus aportaciones destacó la creación del que fue considerado el primer noticiero bursátil en televisión, mientras también mantenía actividades relacionadas con la Bolsa Mexicana de Valores. Con ello comenzó a vincular su conocimiento financiero con la labor periodística.

Óscar Mario Beteta y ‘En los tiempos de la radio’

Uno de los capítulos más importantes de su carrera estuvo relacionado con ‘En los tiempos de la radio’, programa que condujo durante aproximadamente 30 años en Grupo Fórmula. La emisión se convirtió en uno de los espacios identificados con la radio informativa mexicana.

El noticiero se transmitía de lunes a viernes y tenía una duración de alrededor de cuatro horas y media, periodo en el que Beteta entrevistaba a personajes y analizaba los principales acontecimientos de la agenda nacional.

En 2024, el comunicador anunció su salida de Grupo Fórmula y señaló que con ello concluía una etapa de tres décadas al frente de la emisión. Su despedida marcó el cierre de uno de los periodos más extensos de su carrera en la radio.

Una carrera que también pasó por la televisión y la prensa

Aunque la radio fue uno de sus principales espacios profesionales, Óscar Mario Beteta también trabajó en televisión y prensa escrita. En esos medios participó en programas de entrevistas, análisis y contenidos editoriales.

Su perfil como economista y periodista le permitió abordar acontecimientos políticos y económicos desde una perspectiva especializada. A lo largo de su trayectoria entrevistó a integrantes de la vida pública nacional e internacional y dio seguimiento a temas de coyuntura.

La combinación entre su formación financiera y su experiencia periodística fue una de las características que distinguieron su trabajo en los medios mexicanos, particularmente cuando se trataba de explicar acontecimientos económicos y políticos.

Los reconocimientos que recibió Óscar Mario Beteta

Durante su trayectoria, Beteta recibió diversos premios y reconocimientos por su trabajo profesional. Entre ellos se encuentran el Premio Nacional Tlacaélel de Consultoría Económica y el Premio Nacional de Economía.

En 1998 obtuvo uno de sus Premios Nacionales de Periodismo, además de otros reconocimientos relacionados con su trabajo como comunicador especializado en temas económicos y de opinión.

También recibió la presea José Pagés Llergo y un reconocimiento al mejor programa radiofónico otorgado por La Casa del Periodista. Su nombre apareció además en listados de líderes de opinión por su trayectoria como economista especializado en periodismo.

Colegas lamentan la muerte de Óscar Mario Beteta

Después de darse a conocer el fallecimiento, distintos periodistas y comunicadores utilizaron las redes sociales para recordar al conductor y expresar sus condolencias a familiares y amigos.

Entre los mensajes publicados destacó el de Salvador García, quien calificó a Beteta como un referente del periodismo radiofónico de las últimas décadas y recordó su trabajo en ‘En los tiempos de la radio’.

El periodista también compartió un mensaje personal en el que recordó a Beteta como un profesional y amigo, además de despedirse de quien fuera una de las figuras que marcaron varias décadas de la radio informativa mexicana.