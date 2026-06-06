“Termina con amor y respeto”: Kenia y Peso Pluma ponen fin a su relación

A través de un comunicado difundido por K Records, Kenia y Peso Pluma informaron oficialmente el fin de su relación sentimental, asegurando que la decisión fue tomada en buenos términos y con respeto mutuo.

En el mensaje, ambos señalaron que su historia concluye de manera amistosa y agradecieron el apoyo que recibieron durante el tiempo que compartieron juntos.

“Hemos decidido concluir nuestra relación, la cual termina con amor, respeto y en los mejores términos”, señala el comunicado.

La pareja también destacó que siempre procuró mantener su vida privada alejada de los reflectores, por lo que pidió comprensión ante esta nueva etapa personal.

“Siempre hemos priorizado nuestra privacidad e integridad como personas y agradecemos profundamente el cariño recibido a lo largo de este tiempo”.

Asimismo, solicitaron respeto hacia su decisión y evitar especulaciones sobre los motivos de la separación.

“Agradecemos que respeten nuestra decisión y privacidad durante este momento personal”.

El comunicado concluye con la firma de ambos, confirmando que la ruptura se da de manera cordial y sin conflictos públicos.

La noticia rápidamente generó reacciones entre sus seguidores en redes sociales, donde muchos expresaron mensajes de apoyo y respeto hacia la decisión tomada por la pareja.