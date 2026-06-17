Sorteo Mayor 4016 del 16 de junio de 2026: lista completa de ganadores

El evento se llevó a cabo desde el tradicional Teatro de la Lotería Nacional, en la Ciudad de México, donde fueron revelados los números premiados mediante una transmisión en vivo difundida a través de sus plataformas oficiales.

El premio más importante de la jornada fue de 21 millones de pesos, distribuidos en tres series, convirtiéndose en el atractivo principal para quienes adquirieron alguno de los billetes participantes. Cada cachito tuvo un costo de 30 pesos, mientras que el boleto completo alcanzó un valor de mil 800 pesos.

Números ganadores del Sorteo Mayor 4016

El número 17433 obtiene premio de 21, 000, 000, Premio Mayor

El número 03594 obtiene premio de 2,550,000 Segundo Premio

El número 36186 obtiene premio de 900, 000

El número 33001 obtiene premio de 240, 000

El número 56607 obtiene premio de 240, 000

El número 44101 obtiene premio de 240, 000

El número 35214 obtiene premio de 240, 000

El número 50295 obtiene premio de 120, 000

El número 07224 obtiene premio de 120, 000

El número 04298 obtiene premio de 120, 000

El número 23420 obtiene premio de 120, 000

El número 14946 obtiene premio de 120, 000