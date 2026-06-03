Sorteo Mayor 4014 del 2 de junio de 2026: lista completa de ganadores

El evento se llevó a cabo desde el tradicional Teatro de la Lotería Nacional, en la Ciudad de México, donde fueron revelados los números premiados mediante una transmisión en vivo difundida a través de sus plataformas oficiales.

El premio más importante de la jornada fue de 21 millones de pesos, distribuidos en tres series, convirtiéndose en el atractivo principal para quienes adquirieron alguno de los billetes participantes. Cada cachito tuvo un costo de 30 pesos, mientras que el boleto completo alcanzó un valor de mil 800 pesos.

Números ganadores del Sorteo Mayor 4014

Los resultados oficiales dados a conocer por la Lotería Nacional fueron los siguientes:

Premio Mayor de 21 millones de pesos: 57049

57049 Premio de 2 millones 550 mil pesos: 19088

19088 Premio de 900 mil pesos: 02406

02406 Premios de 240 mil pesos: 14055, 10014, 36004 y 27145

14055, 10014, 36004 y 27145 Premios de 120 mil pesos: 29707, 55306, 12283, 56782 y 17943

Asimismo, los números favorecidos con reintegro fueron el 6, 8 y 9.

¿Cómo reclamar un premio?

Las personas que resultaron ganadoras de premios mayores deberán acudir a las oficinas centrales de la Lotería Nacional, ubicadas en Plaza de la República número 117, colonia Tabacalera, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, presentando el billete ganador y una identificación oficial vigente.

Por otra parte, los premios menores de hasta 10 mil pesos pueden cobrarse directamente en cualquiera de los expendios autorizados de la institución.