Esto significa que una persona mienta constantemente, según la psicología

Desafortunadamente, es más común de lo que se podría pensar. Una persona que constantemente se distingue por mentir guarda consigo algunos puntos realmente característicos, motivo por el cual en los siguientes párrafos podrás conocer cuál es el significado detrás de esta deplorable situación de acuerdo con los expertos en la psicología. ¿Estás listo?

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Si bien una mentira puede funcionar en ciertos contextos estratégicos, la realidad es que hacerlo una constante puede generar una avalancha de problemas a futuro debido a la pérdida de confianza que existe a raíz de este tipo de personas, las cuales ya tienen en la mentira un modus operandi. Ahora bien, ¿qué significa que una persona mienta mucho, según la psicología?

Psicología: ¿Qué significa que una persona mienta constantemente?

Los expertos en psicología sostienen que existen muchas razones por las cuales una persona puede mentir mucho, entre las que destacan su poca seguridad en sí mismos, su baja autoestima y su falta de confianza, lo cual, a su vez, hace que no puedan sostener los engaños de forma constante.

Persona mitomana le contesta a persona mitomana https://t.co/ldzuv08aYX — Timmy 🐈‍⬛ (@17629x) December 26, 2020

Se trata de personas que mienten incluso cuando no es necesario a través de mentiras sumamente elaboradas, por lo que pierden el concepto del remordimiento que esto pueda generar, así como la verguenza o la culpa al decirlas. De igual modo, los psicólogos establecen que buscan constantemente la atención o la admiración de los demás.

Ante esto, el primer paso para tratar a las personas mentirosas es reconocer su patología, así como los efectos que tienen sus mentiras en su entorno más cercano. Por ende, debe construir una nueva personalidad a través de la honestidad, la cual debe convertirse en un hábito para él o ella.

¿Qué es la mitomanía?

Se dice que una persona es mitómana cuando ya se ha acostumbrado a mentir de manera reiterada; pero, ¿a qué se refiere este concepto? De acuerdo con la Asociación Americana de Psiquiatría, la mitomanía es una tendencia a exagerar información o, bien, a decir mentiras a través de informes o experiencias imaginarias, esto con el fin de buscar atención en su ambiente más cercano.