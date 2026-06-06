Summer Game Fest 2026: Resident Evil, Star Wars y Kingdom Hearts encabezan las expectativas del evento gamer

Con la atención de millones de jugadores puesta en Los Ángeles, el Summer Game Fest 2026 celebra una nueva edición que promete convertirse en uno de los eventos más importantes del año para la industria de los videojuegos. Desarrolladoras, estudios y grandes compañías aprovecharán el escaparate para presentar avances, gameplays y anuncios de proyectos que marcarán el futuro del entretenimiento digital.

El evento se realiza en el Dolby Theatre de California y es considerado el sucesor espiritual de las grandes exposiciones de videojuegos. Durante varias horas, los aficionados podrán conocer las novedades de algunas de las franquicias más populares del mundo, además de descubrir nuevas propuestas para 2027 y los próximos años.

Entre los títulos ya confirmados destaca STAR WARS: ZERO Company, que mostrará por primera vez material jugable. También se espera la participación de Guild Wars 2 y Blood Message, dos producciones que han despertado interés entre la comunidad por sus recientes avances y promesas de contenido.

Sin embargo, gran parte de la conversación gira alrededor de los rumores. Diversos insiders apuntan a que Capcom podría aprovechar el escenario para revelar el supuesto remake de Resident Evil Code: Veronica, uno de los proyectos más solicitados por los seguidores de la saga. Además, también se especula con novedades relacionadas con Resident Evil Requiem y el posible regreso de Devil May Cry con una nueva versión del título original.

Otra de las franquicias que mantiene la expectativa al máximo es Kingdom Hearts 4, cuyo desarrollo continúa rodeado de misterio. Los aficionados esperan nuevas imágenes o incluso una ventana de lanzamiento, mientras que los seguidores de Square Enix también mantienen la esperanza de conocer detalles sobre Final Fantasy VII Part 3, la conclusión de una de las trilogías más esperadas de los últimos años.

El universo de Star Wars tampoco pasará desapercibido. Además del material confirmado de ZERO Company, existen versiones que apuntan a un posible adelanto de la tercera entrega de la saga protagonizada por Cal Kestis, continuando la historia iniciada con Jedi: Fallen Order y Jedi Survivor.

Otros proyectos que podrían aparecer durante la transmisión son Marvel 1943: Rise of Hydra, Alien Isolation 2, Judas, Metro 2039, Kena: Scars of Kosmora y Cronos: Lazarus, títulos que han generado conversación entre la comunidad especializada debido a filtraciones y reportes recientes.

El Summer Game Fest 2026 comenzó este viernes 5 de junio a las 15:00 horas, tiempo del centro de México, y puede seguirse a través de plataformas digitales como YouTube, Twitch, Steam y X. Como cada año, el evento promete combinar anuncios inesperados, regresos de franquicias legendarias y nuevas experiencias que definirán el rumbo de la industria durante los próximos meses.

Para los aficionados al gaming, la cita representa uno de los momentos más esperados del calendario, donde cada tráiler puede convertirse en tendencia mundial y cada anuncio tiene el potencial de marcar una nueva generación de videojuegos.