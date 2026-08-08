Maquillaje después de los 50: el error con el rubor que debes evitar

El rubor puede convertirse en uno de los mejores aliados para devolverle color y luminosidad al rostro después de los 50, pero aplicarlo en el lugar equivocado puede conseguir justo el efecto contrario. Un pequeño cambio en la técnica puede hacer que las facciones se vean más frescas y definidas.

Uno de los errores más frecuentes es colocar el rubor demasiado cerca del centro de las mejillas o muy abajo, siguiendo la zona donde naturalmente aparece el color al sonreír. Aunque esta técnica puede funcionar en rostros jóvenes, con el paso de los años puede acentuar visualmente la caída de las mejillas y hacer que el rostro parezca menos firme.

¿Dónde debes aplicar el rubor después de los 50?

Una alternativa es llevar el producto ligeramente hacia arriba, comenzando en la parte alta de la mejilla y difuminándolo en dirección a las sienes. De esta manera se crea un efecto visual de elevación que ayuda a estilizar las facciones.

La clave está en difuminar bien el producto. Los bordes muy marcados pueden endurecer el maquillaje y hacer que el resultado parezca menos natural.

Menos producto puede favorecer más

Otro error es utilizar demasiado rubor pensando que así se conseguirá una apariencia más juvenil. Una cantidad excesiva puede saturar el rostro y destacar la textura de la piel.

Después de los 50, suele funcionar mejor aplicar poca cantidad y aumentar el color gradualmente. Así es más fácil controlar la intensidad y conseguir un acabado fresco.

¿Rubor en polvo o en crema?

Los productos en crema pueden integrarse con mayor facilidad a la piel y dejar un acabado más natural, especialmente cuando existe cierta resequedad. Sin embargo, el rubor en polvo también puede funcionar si se aplica con una brocha suave y sin exceso de producto.

Más que elegir una fórmula por edad, lo importante es considerar cómo se encuentra la piel y qué acabado buscas.

El truco para rejuvenecer visualmente el rostro

El rubor no tiene que cubrir toda la mejilla. Colocarlo en una zona ligeramente elevada y difuminarlo hacia afuera puede ayudar a crear una apariencia más fresca y equilibrada.

Después de los 50, el objetivo no es maquillarse más, sino adaptar la técnica para favorecer las facciones. Un poco de color, bien colocado, puede hacer una gran diferencia.