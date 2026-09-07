iPhone 18 Pro se filtra antes del evento de Apple: estos serían sus colores

A pocos días de que Apple revele oficialmente su nueva generación de teléfonos, el iPhone 18 Pro vuelve a ser protagonista de las filtraciones. En redes sociales comenzaron a circular videos de maquetas que muestran al supuesto nuevo modelo en los tonos Cereza Oscura y Azul Cielo, dos acabados que podrían formar parte de la presentación del 9 de septiembre.

Las imágenes fueron difundidas a través de X y retomadas por distintos medios especializados. Las piezas que aparecen en el video no corresponden a teléfonos funcionales, sino a maquetas que suelen utilizar fabricantes de accesorios y establecimientos comerciales para preparar sus productos y exhibidores antes de que un dispositivo llegue oficialmente al mercado.

Uno de los acabados que más ha llamado la atención es el denominado Cherry Dark, un tono cercano al burdeos que combinaría matices rojizos y morados con una apariencia considerablemente más oscura. La propuesta representaría un cambio frente al llamativo Cosmic Orange utilizado en la generación anterior.

La otra tonalidad filtrada es Sky Blue, un azul de mayor intensidad que el empleado en otras generaciones del teléfono. Las maquetas muestran además una apariencia mate y una diferencia visual más evidente entre el marco metálico y la parte posterior de cristal.

Pese a la circulación de estas imágenes, todavía existe una importante dosis de incertidumbre. Apple no ha confirmado los acabados del iPhone 18 Pro, por lo que será necesario esperar al evento oficial para comprobar si las maquetas coinciden con el producto que finalmente será presentado.

El tercer integrante de la posible paleta es precisamente el que genera más dudas entre los filtradores. Mientras algunas versiones apuntan a un negro que regresaría a la gama Pro, otras sostienen que Apple podría mantener un acabado plateado.

La dificultad para determinar este último color aumenta debido a que, según las filtraciones, el iPhone 18 Pro conservaría buena parte del diseño exterior de su antecesor. Las similitudes entre ambas generaciones hacen complicado identificar si algunas de las imágenes corresponden realmente al nuevo teléfono o a modelos anteriores.

De confirmarse los dos tonos, Apple estaría dejando atrás parte de la propuesta cromática de 2025. Las filtraciones no muestran presencia del Cosmic Orange, el plateado tradicional ni del azul oscuro que había aparecido en versiones anteriores, lo que reforzaría la idea de una renovación estética para la nueva generación.

sería la filtración de los nuevos colores

Sin embargo, el verdadero atractivo del iPhone 18 Pro no estaría únicamente en su apariencia. Las principales mejoras esperadas se encontrarían en componentes como la batería, las cámaras y el procesador, por lo que el rendimiento del equipo será determinante para justificar la actualización.

Las filtraciones mediante maquetas tampoco son una garantía absoluta. En años anteriores circularon réplicas que acertaron en algunos elementos, pero presentaron diferencias respecto al producto final presentado por Apple, especialmente en materiales y acabados.

Por ello, aunque la coincidencia entre distintas filtraciones ha elevado las expectativas sobre Cherry Dark y Sky Blue, ambos colores todavía deben considerarse como información no confirmada. La incógnita sobre el tercer acabado permanecerá abierta hasta la presentación oficial.

El evento de Apple, programado para el martes 9 de septiembre, será finalmente el momento en que se conozcan los detalles oficiales del iPhone 18 Pro. Además de resolver el misterio de los colores, la presentación permitirá comprobar si las mejoras internas están a la altura de las expectativas generadas en las últimas semanas.

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