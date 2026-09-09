Apple presenta el iPhone Duo, su primer plegable: ¿cuánto cuesta y cuándo sale a la venta?

Apple presentó el miércoles su primer iPhone plegable, un smartphone de alta gama que marca el bautismo de fuego de su nuevo jefe, John Ternus, en un contexto de escasez de chips que ha disparado los precios de todos los dispositivos.

El muy esperado iPhone Duo llega siete años después de que Samsung inaugurara la categoría plegable, pero se espera que el gigante tecnológico estadounidense se quede con una importante porción del mercado.

"Otros han creado plegables que se sienten simplemente como dos teléfonos pegados de forma incómoda", dijo Ternus en un vídeo mostrado en el Teatro Steve Jobs, en la sede de Apple en Cupertino, California.

Apple quería un dispositivo con una pantalla grande "que se sienta tan natural e intuitivo como el iPad", agregó su director ejecutivo en su primer gran evento desde que consideró el cargo el 1 de septiembre.

"iPhone Duo":

Porque Apple presentó su nuevo iPhone plegable en el #AppleEvent pic.twitter.com/1FPDfzXpni — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) September 9, 2026

De aproximadamente el tamaño y la forma de un pasaporte cuando está cerrado, el iPhone Duo está hecho de titanio y tiene una pantalla interna de 7,6 pulgadas (19 centímetros) y una pantalla externa de 5,4 pulgadas (14 centímetros).

La compañía destacó las múltiples cámaras del teléfono, incluidas una lente frontal externa, dos lentes traseras y una lente interna. Las lentes pueden utilizarse simultáneamente cuando el dispositivo está completamente abierto.

Está disponible en dos colores: "blanco estrella" y "cielo nocturno".

El Duo saldrá a la venta en 70 países a partir del 23 de octubre, informó Apple. Tiene un precio inicial de 1.999 dólares, ligeramente por encima del Galaxy Z Fold8 de Samsung, que parte de unos 1.899 dólares.

En México los precios van desde los $29,999 pesos por el iPhone 18 Pro desde $29,999; el iPhone 18 Pro Max desde $31,999, y la estrella de la manzana, el iPhone Duo, desde $47,999 en su versión "básica" de 256 gb de memoria, y hasta los $79,999 pesos por el de 2TB.

Fechas de preventa y lanzamiento en México: tendremos que esperar hasta el otoño

iPhone 18 Pro y Pro Max: La Preventa inicia el 12 de septiembre de 2026 a las 06:00 horas (CDMX). El lanzamiento y las entregas están programadas para el 18 de septiembre de 2026.

iPhone Duo (Plegable): para tener la “estrella” de la manzana en las manos tendremos que esperar más. La preventa será hasta el próximo 16 de octubre de 2026; mientras que el lanzamiento y su disponibilidad será hasta el 23 de octubre de 2026.

Conoce al nuevo protagonista de Apple, el iPhone Dúo. / Foto: AFP

Cambio de dinámica

El evento de lanzamiento del iPhone Duo constituye una prueba para Ternus tras la salida del CEO Tim Cook, así como para la propia Apple, que no ha impuesto un producto estrella desde los AirPods hace diez años.

Ternus, de 51 años, se incorporó al equipo de diseño de Apple en 2001 y fue ascendiendo hasta dirigir los equipos de ingeniería responsables de toda la gama de productos de Apple, incluidos los iPhone que generan la mayor parte de los ingresos de la compañía.

Los smartphones plegables representan una fracción mínima del mercado, con menos del 2% de los envíos globales.

Samsung lanzó el primer teléfono inteligente plegable de uso masivo de la industria, el Galaxy Fold, en 2019.

La empresa surcoreana presentó el año pasado un modelo actualizado, el Galaxy Z Fold, con un precio inicial de 2.000 dólares.

Según la firma de investigación IDC, Apple podría captar cerca del 30% de la demanda por este tipo de dispositivos para fines de este año, y el 40% en 2027.

"Es muy probable que el iPhone plegable de Apple modifique la dinámica competitiva tanto en China como en los mercados globales", declaró Kiranjeet Kaur, directora asociada de investigación de IDC.

Demanda de chips, "el dolor de muelas"

El lanzamiento del iPhone plegable coincide con la demanda de chips potentes debido al aumento de la inteligencia artificial (IA), que ha afectado la cadena de suministro e impulsado alza los precios en todos los sectores.

Como resultado, las entregas de teléfonos inteligentes disminuirán más de un 16% este año, mientras que el costo medio aumentará más de un 27%, según IDC.

"Los teléfonos plegables no son inmunes a la escasez de suministro de chips, pero el impacto relativo es menor si se tiene en cuenta que estos teléfonos ya se sitúan en la gama alta de precios", afirmó Kaur.

No está claro si la compañía lanzará este año un nuevo iPhone de gama básica.

Según varios informes, la empresa podría presentar solo dos versiones de su próxima serie: el iPhone 18 Pro y el Pro Max. Una versión básica más asequible, el iPhone 18, podría no lanzarse hasta el próximo año.

Una versión mejorada de Siri, impulsada por IA, se integrará en muchos de los nuevos dispositivos anunciados, que podrían incluir relojes, AirPods, un decodificador Apple TV y el HomePod mini.

Apple también podría lanzar un dispositivo de siete pulgadas con una pantalla diseñada para funcionar como un centro de control del hogar inteligente, informó Bloomberg, aunque no está claro cuándo.