¿Por qué no debes dejar que te toquen el cabello? Esto dice la brujería

El cabello ha sido considerado durante siglos algo más que una parte del cuerpo. En distintas culturas y tradiciones espirituales se le atribuye una conexión con la energía, la identidad y la fuerza personal, por lo que existe la creencia de que permitir que cualquier persona lo toque podría tener consecuencias a nivel energético.

De acuerdo con algunas creencias populares relacionadas con la brujería y el esoterismo, el cabello puede conservar parte de la energía de una persona. Por ello, hay quienes recomiendan evitar que desconocidos o personas con malas intenciones tengan contacto con él, especialmente si se trata de alguien en quien no existe confianza.

El cabello como “conexión energética”

Una de las creencias más extendidas sostiene que el cabello funciona como una especie de vínculo con la energía personal. Desde esta perspectiva, tocarlo permitiría a otra persona establecer un contacto simbólico con quien lo porta.

Esta idea aparece en diferentes tradiciones y prácticas esotéricas, aunque no existe evidencia científica que demuestre que el cabello pueda transmitir energía, suerte o características espirituales de una persona.

¿Qué dice la brujería sobre tocar el cabello?

Dentro de algunas corrientes de brujería popular se cree que elementos que han estado en contacto directo con una persona, como cabello, uñas o prendas de vestir, pueden utilizarse simbólicamente en rituales.

Por esta razón, algunas personas prefieren no dejar cabellos sueltos ni permitir que otras personas los recojan. La superstición señala que alguien podría utilizarlos para realizar trabajos relacionados con la suerte, el amor, la protección o, en las creencias más negativas, para intentar causar daño.

Sin embargo, estas afirmaciones forman parte del folclore y de las prácticas mágicas tradicionales y no están comprobadas científicamente.

¿Por qué se recomienda no dejar que cualquiera lo toque?

Más allá de la brujería, la creencia también está relacionada con la idea de proteger la energía personal. Algunas personas consideran que tocar el cabello es un gesto demasiado íntimo y que no cualquiera debería hacerlo.

Según esta interpretación, si una persona transmite emociones negativas, envidia o malas intenciones, su contacto podría “cargar” energéticamente a quien recibe el contacto. De ahí surge la recomendación popular de poner límites y permitir que únicamente personas de confianza toquen el cabello.

¿Tocar el cabello puede quitarte la suerte?

Otra superstición asegura que algunas personas pueden “robar” energía, suerte o prosperidad mediante el contacto físico con el cabello. Esta creencia suele aparecer asociada con la envidia y el llamado “mal de ojo”.

No obstante, no existe evidencia científica de que tocar el cabello pueda quitarle la suerte, la energía o la prosperidad a alguien.

Una creencia que continúa vigente

Aunque actualmente estas ideas pertenecen principalmente al ámbito de las supersticiones, el esoterismo y las tradiciones populares, todavía existen personas que prefieren cuidar quién toca su cabello y qué hacen con los cabellos que se desprenden.

Para quienes siguen estas creencias, la recomendación es sencilla: no permitir que cualquier persona tenga acceso a elementos personales como el cabello si eso les genera incomodidad o inseguridad.

Al final, la decisión de permitir o no que alguien toque el cabello también puede entenderse como una cuestión de límites personales. La creencia en sus supuestos efectos espirituales depende de las tradiciones y convicciones de cada persona.