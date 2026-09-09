¿Qué se celebra hoy 10 de septiembre y qué Santo festeja este jueves?

Este jueves 10 de septiembre de 2026 se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, una fecha destinada a generar conciencia sobre la importancia de prevenir este problema de salud pública, reducir el estigma y fomentar conversaciones que permitan brindar apoyo a quienes atraviesan momentos difíciles. La jornada se celebra cada año el 10 de septiembre.

La conmemoración fue establecida en 2003 por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, con la participación de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Su propósito es recordar que la prevención es posible y que escuchar, acompañar y facilitar el acceso a ayuda profesional puede ser fundamental.

¿Cuál es el lema del Día Mundial para la Prevención del Suicidio 2026?

Este año continúa la campaña internacional “Cambiemos la narrativa”, que corresponde al periodo 2024-2026. Para 2026, la OMS hace un llamado a “iniciar la conversación”, con el objetivo de combatir los prejuicios, fomentar la empatía y crear espacios donde las personas puedan hablar de lo que sienten sin temor a ser juzgadas.

La OMS destaca que el suicidio puede prevenirse y considera necesario que la salud mental y las estrategias de prevención formen parte de las prioridades de las instituciones y los gobiernos.

¿Qué santo se festeja este jueves 10 de septiembre?

De acuerdo con el calendario de santos de Vatican News, este 10 de septiembre se recuerda a San Nicolás de Tolentino, sacerdote de la Orden de San Agustín.

Nicolás nació en la región de Las Marcas, Italia, en 1245. Durante su adolescencia conoció a los agustinos y posteriormente ingresó a la comunidad religiosa de Tolentino. Su vida estuvo marcada por la oración, el ayuno y la caridad hacia otras personas. Murió en 1305.

Por ello, las personas llamadas Nicolás celebran su santo este jueves 10 de septiembre, de acuerdo con este calendario litúrgico.

Una fecha para hablar y escuchar

El 10 de septiembre reúne así una conmemoración internacional relacionada con la salud mental y la prevención del suicidio, además de una celebración del santoral católico dedicada a San Nicolás de Tolentino.

La fecha busca recordar la importancia de no minimizar las señales de sufrimiento emocional y de acercarse a las personas que puedan necesitar acompañamiento. En México, las autoridades de salud también han señalado la importancia de la atención oportuna y del apoyo profesional para la prevención.