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¿Qué pasó? La Mansión VIP supera a La Granja VIP por esta razón

El reality show producido por HotSpanish es el número uno en tendencias entre los usuarios.

Por Redacción Por Esto!

9 de nov de 2026

1 min

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La Mansión VIP supera a La Granja VIP y se vuelve tendencia en redes.
La Mansión VIP supera a La Granja VIP y se vuelve tendencia en redes. / Facebook: La Mansión VIP

La competencia en los realities se ha inclinado hacia la segunda temporada de ‘La Mansión VIP’, programa digital de HotSpanish; esto en comparación con ‘La Granja VIP’. Esto se ha visto reflejado en redes sociales en donde el show del influencer ha conseguido ser la tendencia número uno entre los usuarios.

La noticia ha sorprendido a gran parte del público, especialmente a aquellos que han seguido el programa de TV Azteca desde que comenzó y han vivido cada gala de eliminación desde el principio. Sin embargo; algunos se han cuestionado la razón detrás de esta superación por parte del nuevo reality show.

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¿Por qué ‘La Mansión VIP’ ha superado a ‘La Granja VIP’?

La nueva temporada de ‘La Mansión VIP’ se estrenó el 8 de noviembre de 2026, y se transmite totalmente gratis en YouTube y genera clips virales instantáneos en TikTok y Facebook; esto le permite a este reality show conectar mejor con audiencias jóvenes e influencers permitiendo volverse tendencia más rápido.

Aunado a esto, los críticos y participantes señalan que los formatos digitales permiten dinámicas, polémicas y personalidades fuertes sin las restricciones o la "manipulación de producción" que el público percibe en los realities de la televisión abierta como ‘La Granja VIP’.

'La Mansión VIP' supera a 'La Granja VIP', y se vuelve tendencia en redes.
'La Mansión VIP' supera a 'La Granja VIP', y se vuelve tendencia en redes. / Captura de pantalla.

Para finalizar, uno de los aspectos más relevantes es que el programa del influencer ofrece un premio de 2 millones de pesos mexicanos para el ganador, manteniendo gran expectativa entre las figuras polémicas que han ingresado al show.

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