Toy Story 5 muestra por primera vez a la dueña original de Jessie

Después de años de especulaciones entre los seguidores de la franquicia, Toy Story 5 finalmente mostró a Emily, la primera dueña de Jessie, un personaje que hasta ahora solo había sido recordado a través de una de las escenas más conmovedoras de la saga animada.

La revelación llegó mediante un nuevo avance internacional de Pixar, donde se profundiza en el pasado de Jessie y en la relación que mantuvo con la niña que marcó su vida antes de que ambos caminos se separaran.

Los fanáticos recordarán que Emily apareció brevemente en Toy Story 2 durante la secuencia acompañada por la canción “When She Loved Me”, momento que mostró cómo Jessie enfrentó el dolor de ser olvidada cuando su dueña creció. Sin embargo, en aquella ocasión nunca se observó claramente el rostro de la niña.

Ahora, más de dos décadas después, Pixar recupera ese recuerdo y presenta una versión renovada en la que puede apreciarse con detalle la apariencia de Emily durante su infancia.

Así luce Emily en Toy Story 5

Las imágenes muestran a Emily como una niña pelirroja que lleva una trenza y viste ropa inspirada en el estilo vaquero, un guiño al profundo vínculo que compartía con Jessie. El adelanto únicamente aborda esta etapa de su vida y evita mostrar cómo luce el personaje en la edad adulta.

La aparición también parece poner fin a una de las teorías más populares entre los seguidores de Toy Story, la cual sostenía que la madre de Andy era en realidad la antigua dueña de Jessie. El diseño presentado por Pixar apunta claramente hacia una identidad diferente.

Jessie volverá a enfrentar sus viejos temores

La nueva entrega dará un papel protagónico a Jessie, quien volverá a lidiar con el miedo al abandono que la acompaña desde los acontecimientos de Toy Story 2.

De acuerdo con los adelantos, la vaquerita se verá afectada cuando Bonnie comience a mostrar mayor interés por Lilypad, una innovadora tableta inteligente que captará gran parte de su atención y desplazará a los juguetes tradicionales.

Esta situación llevará a Jessie a recordar su experiencia con Emily y a enfrentar nuevamente el temor de ser reemplazada, uno de los conflictos emocionales más importantes de su historia.

¿Cuándo se estrena Toy Story 5?

La esperada película de Pixar llegará a las salas de cine de México el próximo 18 de junio de 2026. La cinta reunirá nuevamente a personajes emblemáticos como Woody, Buzz Lightyear y Jessie, quienes buscarán demostrar que los juguetes aún tienen un lugar especial en una era dominada por la tecnología.

Con el regreso de personajes clásicos y nuevas historias por explorar, Toy Story 5 promete conectar con la nostalgia de varias generaciones y profundizar en uno de los relatos más queridos por los seguidores de la franquicia.