"Ni Karina, ni Aldo": Filtran nombre de ganador de LCDLF México

La competencia dentro de La Casa de los Famosos México 2026 apenas avanza hacia sus primeras semanas, pero las especulaciones sobre quién podría convertirse en el ganador ya comenzaron a tomar fuerza.

Aunque Karina Torres y Aldo Rendón se han colocado entre los habitantes que más llaman la atención del público, una reciente predicción apunta hacia un nombre distinto como posible vencedor de la cuarta temporada.

¿Quién sería el ganador de LCDLF México?

La revelación fue realizada por la vidente conocida como “La Güera de las estrellas”, quien compartió sus pronósticos sobre el futuro de los participantes que continúan dentro del reality.

De acuerdo con su lectura, Memo Schutz podría convertirse en el ganador absoluto del programa, pues aseguró que el conductor tendría un proceso de crecimiento dentro de la competencia y que, con el paso de las semanas, conseguiría ganarse el cariño de la audiencia.

La predicción resulta llamativa debido a que el nombre de Memo no aparece necesariamente entre los primeros favoritos que han generado mayor conversación desde el inicio de la temporada.

¿Qué pasará con Karina Torres y Aldo Rendón?

En el caso de Karina Torres, la vidente anticipó que ellas es una de “los reyes de la casa”.

Sobre Aldo Rendón, señaló que el habitante no estaría dispuesto a dejarse controlar por los demás, una actitud que podría generar nuevos enfrentamientos conforme avance la competencia.

Por ahora, el nombre de Memo Schutz como posible ganador debe tomarse únicamente como una predicción y no como una filtración confirmada del resultado.