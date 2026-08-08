¿Por qué le dicen Habibi a Masad en La Casa de los Famosos México? Este es el significado

Dentro de La Casa de los Famosos México, los habitantes suelen crear apodos para sus compañeros y uno de los que más ha llamado la atención es “Habibi”, sobrenombre que utilizan para referirse a Masad. Pero, ¿qué significa realmente esta palabra y por qué se convirtió en una forma de llamarlo?

La expresión Habibi tiene su origen en el idioma árabe y es utilizada para referirse de manera afectuosa a otra persona. Dependiendo del contexto, puede traducirse como “mi amor”, “mi querido” o “mi amado”.

¿Qué significa Habibi?

La palabra proviene de “habib”, un término árabe que puede traducirse como “querido” o “amado”. Al agregarle el sufijo correspondiente, la expresión adquiere el sentido de “mi querido” o “mi amado”.

Aunque su traducción literal puede estar relacionada con el amor, Habibi no necesariamente tiene un significado romántico. También puede utilizarse entre amigos, familiares o personas cercanas como una manera cariñosa de dirigirse a alguien.

¿Por qué le dicen Habibi a Masad?

En el contexto de La Casa de los Famosos México, los habitantes utilizan “Habibi” como un apodo afectuoso para Masad. La expresión se ha vuelto parte de la convivencia dentro del reality y ha llamado la atención de los seguidores del programa.

Por ello, cuando los compañeros llaman Habibi a Masad, no necesariamente están haciendo referencia a una relación amorosa. Se trata de una expresión que puede transmitir cariño, cercanía o simpatía hacia la persona a la que se dirige.