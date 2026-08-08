¡Se soltaron los besos! Ese Pérez y Flor protagonizan el momento más comentado de la fiesta de LCDLF México

La segunda fiesta de La Casa de los Famosos México subió de tono durante el tradicional juego de la botella, donde los participantes dejaron de lado la tensión de la competencia y protagonizaron varios besos que rápidamente llamaron la atención.

Uno de los momentos que más sorprendió fue el protagonizado por Ese Pérez y Flor, quienes terminaron besándose en tres ocasiones durante la dinámica. La situación provocó reacciones entre los habitantes y convirtió a ambos en uno de los focos de atención de la noche.

Pero ellos no fueron los únicos que se dejaron llevar por el ambiente de la fiesta. Durante el mismo juego, Moisés Peñaloza y Karina Torres también protagonizaron un beso que causó sorpresa entre sus compañeros.

Ese Pérez y Flor se besan tres veces

El momento más comentado de la noche ocurrió cuando Ese Pérez y Flor coincidieron en el juego de la botella. Lo que pudo haber quedado en un solo beso terminó repitiéndose hasta en tres ocasiones.

Mi amiga con el que me dijo que nada que ver:#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/jTNXO8FcvF — nacho con O (@NachoConO) August 8, 2026

La situación llamó especialmente la atención porque los dos participantes volvieron a coincidir en la dinámica y nuevamente terminaron frente a frente. Entre risas y el ambiente festivo, los besos se convirtieron en uno de los momentos más destacados de la celebración.

Flor prefirió besar a Ese Pérez antes que al Moisés JAJA 💀💀



Y buen dado. Definitivamente la de más ovarios y estómago #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/lifKnqEGDB — 𝑺 𝑯 𝑬 𝑳 𝑩 𝒀 (@ShelbyT182) August 8, 2026

Moi y Karina también protagonizan un beso

La fiesta también dejó otro momento inesperado entre Moisés Peñaloza y Karina Torres. Mientras avanzaba el juego, ambos participaron en la dinámica y terminaron dándose un beso frente al resto de los habitantes.

El Moisés se veía que quería beso con Flor, y al final solo le tocó beso con la licenciada Torres JJAJAJAJAJA

En cambio al Ese Pérez, si le toco becerrote con la Flor😭😂 #LaCasaDeLosFamosososMx pic.twitter.com/57rJrQyhEl — Abisambra Pindter (@AAbisambra) August 8, 2026

El momento ocurre después de que Karina y Moi protagonizaran una intensa discusión por la convivencia dentro de la casa, por lo que el beso sorprendió todavía más a quienes han seguido sus recientes diferencias.

Una noche llena de sorpresas en LCDLF México

La segunda fiesta de La Casa de los Famosos México estuvo marcada por la música, las bromas y los acercamientos entre los habitantes. Sin embargo, fueron los besos del juego de la botella los que terminaron llevándose buena parte de la atención.

Mientras la competencia avanza y los participantes buscan mantenerse dentro del reality, la convivencia comienza a generar nuevas alianzas, momentos románticos y situaciones inesperadas que podrían cambiar la relación entre algunos habitantes.