Netflix confirma cuándo podrá verse Superman de James Gunn en streaming

Los seguidores del Universo DC tendrán una nueva oportunidad para disfrutar de una de sus producciones más recientes desde casa. Netflix confirmó que Superman, dirigida por James Gunn y protagonizada por David Corenswet, estará disponible en su catálogo a partir del 19 de septiembre de 2026.

La llegada a la plataforma se producirá alrededor de 14 meses después de su estreno exclusivo en salas de cine. Antes de este movimiento, la película también estuvo disponible de manera exclusiva en HBO Max, servicio del que previsiblemente saldrá próximamente como consecuencia del nuevo acuerdo de distribución.

La película busca conquistar a más espectadores

El estreno en Netflix abre la posibilidad de que Superman alcance a millones de personas que decidieron no acudir al cine o que no contaban con acceso a HBO Max. Durante su exhibición en pantalla grande, la cinta consiguió una recaudación de 618 millones de dólares, una cifra que demuestra el interés generado por la nueva versión del personaje.

La apuesta también resulta importante para James Gunn, quien encabeza la nueva etapa cinematográfica de DC. Con Superman, el cineasta presentó una nueva interpretación del héroe y sentó las bases para el universo de películas que continuará desarrollándose en los próximos años.

¿Por qué llega justo ahora a Netflix?

La fecha elegida llama especialmente la atención debido a que Superman podría haber servido como impulso promocional para Supergirl, otra de las producciones vinculadas al nuevo Universo DC. La película protagonizada por Milly Alcock tuvo un desempeño considerablemente menor en taquilla, con apenas 126 millones de dólares frente a un presupuesto estimado entre 170 y 185 millones.

Ahora, la plataforma de streaming se convierte en el siguiente escenario para Superman. Su disponibilidad podría darle una segunda vida comercial y acercarla a espectadores que no tuvieron la oportunidad de verla durante su recorrido por los cines.

Superman podría mantenerse vigente antes de su secuela

La expectativa también apunta hacia el futuro del personaje. Todo indica que Superman podría continuar disponible en Netflix durante el próximo año, cuando llegue a las salas de cine Man of Tomorrow, la secuela que continúa bajo la dirección de James Gunn.

El cineasta terminó el rodaje de la nueva película a finales de agosto, por lo que el lanzamiento de Superman en Netflix llega en un momento estratégico para mantener el interés del público en esta nueva etapa de DC.