Nicola Porcella explota por el romance de Brianda y Masad en LCDLFM.

El conductor peruano Nicola Porcella aclaró su postura frente a las constantes especulaciones sobre un triángulo amoroso que involucra a la influencer Brianda Deyanara y al creador de contenido Masad Altamimi mismos que se encuentran participando en ‘La Casa de los Famosos México’.

A raíz de la convivencia estrecha y la reciente cena romántica que han compartido los dos participantes dentro de la cuarta temporada del reality show, los rumores no tardaron en salpicar al presentador del programa ‘Hoy’ mismo que solicitó que dejarán de incluirlo en la relación sentimental que se desarrolla dentro del show.

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¿Qué dijo Porcella sobre el romance de Brianda y Masad?

Todo comenzó cuando Brianda Deyanara y Masad Altamimi tuvieron su cena romántica dentro del show, en este espacio Wendy Guevara cuestionó a la influencer si alguien la esperaba fuera de la casa a lo que la Brianda señaló que no. Esto generó confusión pues muchos usuarios habían relacionado de manera romántica a Nicola y Deyanara.

Tras la situación, durante la emisión del programa ‘Hoy’, Nicola Porcella se mostró descontento con las interpretaciones del público y la prensa, desmintiendo de manera tajante cualquier vínculo amoroso con la creadora de contenido. El conductor aseguró que mantiene una relación únicamente de amistad con Brianda.

.@NicolaPorcella reacciona y responde a lo sucedido en la gala de ayer con Wendy , Brianda y Masad. #LCDLFMX #LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/I7eXdqp1z2 — Programa Hoy (@programa_hoy) September 9, 2026

Aclaró que, si bien la considera una mujer talentosa y atractiva, jamás han sostenido un romance ni tiene reclamos o celos respecto a su participación en el reality show. Junto con esto; Nicola negó categóricamente ser un amigo cercano de Masad Altamimi y detalló que solo mantuvieron una breve conversación antes del arranque del show.

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