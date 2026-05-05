Alarma en “La Mansión VIP”; Alfredo Adame presenta supuesta crisis de salud

En las últimas horas, ha circulado información sobre una presunta crisis de salud de Alfredo Adame dentro del reality show "La Mansión VIP", producido por el influencer HotSpanish. La noticia ha generado preocupación entre el público que se ha cuestionado si el conductor se quedará dentro del programa.

Durante la transmisión del reality show, el conductor fue captado alejándose de sus compañeros mientras intentaba ocultar una molestia. Estas imágenes han generado alarma entre sus seguidores debido a la naturaleza de las imágenes filtradas de la transmisión 24/7.

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¿Cuál es el estado de salud de Alfredo Adame?

De acuerdo con los clips que se han viralizado en redes sociales, se observa a Alfredo Adame de 67 años mostrando señales visibles de malestar físico. En un momento específico, Adame se lleva la mano al pecho y camina con lentitud mientras muestra un semblante de cansancio extremo tras haber participado en algunas dinámicas.

A diferencia de la preocupación expresada por los internautas, en el momento del suceso el malestar pareció pasar desapercibido para el resto de los habitantes de la casa, quienes continuaban con sus actividades habituales. Esto generó mayor preocupación entre los seguidores de Alfredo Adame.

¿Cuál es la postura de la producción de “La Mansión VIP”?

Hasta el momento, la producción de "La Mansión VIP" no ha emitido un comunicado oficial sobre una salida de emergencia o una intervención médica mayor, aunque los fanáticos han exigido a través de plataformas digitales que se le brinde atención inmediata para descartar problemas cardíacos o de presión.

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Cabe destacar que Adame ha sido uno de los participantes más activos y polémicos del reality, sometiéndose a varios retos para ganar puntos, como raparse totalmente y realizarse tatuajes en vivo. Este nivel de estrés, sumado a la convivencia constante y el formato de encierro, ha llevado a especular que su salud podría estar comprometida.

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