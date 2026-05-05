Juan de Dios Pantoja señala a Steff Loaiza y su pareja de agredir al papá de Kim Loaiza

La polémica en la "familia Pantoja-Loaiza" ha escalado a niveles legales y familiares graves. Tras meses de distanciamiento, Juan de Dios Pantoja ha roto el silencio para denunciar públicamente una presunta agresión física en contra de su suegro, el padre de Kimberly Loaiza.

Fue por medio de sus redes sociales que Juan de Dios compartió un audio del padre de Steff y Kimberly donde narra los hechos. Fue durante este testimonio que el suegro de JD reveló que, durante una discusión, Mario Barrón, pareja de Steff lo golpeó en repetidas ocasiones.

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JD Pantoja denuncia a Steff Loaiza y su pareja de agredir a su suegro

A través de un video titulado “Cometieron el peor error de sus vidas”, Juan de Dios Pantoja reveló que el conflicto familiar escaló de los desacuerdos verbales a la violencia física. JD Pantoja afirmó que Steff Loaiza y Mario Barrón habrían golpeado al patriarca de la familia Loaiza durante una discusión reciente.

Juan de Dios Pantoja señala a Steff Loaiza y su pareja de golpear a su suegro. / Instagram: juandediospantoja

Según el testimonio del creador de contenido, el padre de Kimberly recibió múltiples golpes ("20 trompadas", según palabras atribuidas al propio afectado), un acto que Pantoja calificó de imperdonable por tratarse de una persona mayor. Comentarios que han generado polémica en redes sociales.

Reacción de Kimberly Loaiza por acusaciones de JD Pantoja

Kimberly Loaiza, conocida por su perfil conciliador, ha expresado su dolor ante la situación. Durante el video de su esposo, se menciona que ella se siente devastada al ver que el conflicto ha llegado a tocar la integridad física de sus padres.

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Hasta el momento, Mario Barrón y Steff Loaiza no han emitido una respuesta oficial sobre los señalamientos de agresión física, aunque el tema ya es tendencia principal en redes sociales y se especula sobre posibles repercusiones legales inmediatas.

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