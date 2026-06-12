¡No lo verás en Suiza! Primer día del Mundial 2026 y México ya está haciendo de las suyas con los visitantes | VIDEO

Apenas ha transcurrido un día desde el arranque de la Copa del Mundo 2026 y los aficionados extranjeros ya están descubriendo lo que significa vivir la hospitalidad mexicana... en su máxima expresión.

Si alguien pensaba que recibir turistas consistía únicamente en dar indicaciones o recomendar tacos, los aficionados mexicanos demostraron que su concepto de bienvenida va mucho más allá. En Guadalajara, cientos de seguidores de República de Corea fueron recibidos con porras, abrazos, fotos, cánticos y hasta los tradicionales lanzamientos por los aires que suelen reservarse para las grandes celebraciones.

Primer dia del mundial en México con intro de Malcolm el de en medio



Como le explicamos al mundo que esto paso en un solo día jajajajaja pic.twitter.com/uqJROjcJA1 — Costalito Bávaro 🇲🇽 (@Costalito33) June 12, 2026

Las imágenes rápidamente se hicieron virales en redes sociales, donde se observó a varios aficionados coreanos siendo cargados y aventados por grupos de mexicanos que celebraban su presencia en la Perla Tapatía como si fueran viejos amigos de toda la vida.

Y que hablar de la estos en reforma pic.twitter.com/Pl2Vih2z4N — Almendruka luka (@Almendruka) June 12, 2026

Pero no todo quedó en los festejos. El entusiasmo mundialista también dejó algunas escenas de imprudencia en los FIFA Fan Fest, donde varios aficionados sufrieron caídas y pequeños accidentes al intentar participar en dinámicas, celebraciones y retos improvisados entre la multitud. Nada grave, aunque sí suficiente para recordar que la emoción del Mundial también requiere algo de precaución.

Mexicanos le dan KOSAKO a un coreano.



Le bebida de los dioses.pic.twitter.com/TILhjUMXc8 — Bullying Futbolero (@BullyingFutbol) June 12, 2026

La buena noticia es que, más allá de los tropiezos y los sustos, el ambiente ha sido una auténtica fiesta. Mexicanos y visitantes han compartido cantos, fotografías, intercambios de camisetas y muestras de cariño que reflejan el espíritu de una Copa del Mundo que apenas comienza.

Mexicanos le dan un shot de tequila a un brasileño y le pegan un bigote falso 😂pic.twitter.com/ef6TK55Uhl — Bullying Futbolero (@BullyingFutbol) June 12, 2026

Y si esto ocurrió en el primer día del torneo, los aficionados de las otras 47 selecciones clasificadas ya pueden prepararse para una experiencia muy particular cuando lleguen a México.

Cargan a botarga del Dr Simi durante la celebración de la victoria de Mexico vs Sudáfrica pic.twitter.com/HyC4R9KGlg — Bullying Futbolero (@BullyingFutbol) June 12, 2026

Porque una cosa es organizar un Mundial y otra muy distinta es sobrevivir a la emoción de los mexicanos cuando deciden adoptar extranjeros durante un mes entero. El Mundial 2026 apenas inició, pero los anfitriones ya dejaron claro que aquí no existen los turistas: todos terminan siendo parte de la fiesta.