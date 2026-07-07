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Georgina Rodríguez manda emotivo mensaje tras la eliminación de Cristiano Ronaldo del Mundial 2026

La estrella de Portugal se despidió de la Copa Mundial de la FIFA con una dolorosa derrota.

Por Redacción Por Esto!

7 de jul de 2026

1 min

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Georgina Rodríguez manda emotivo mensaje tras la eliminación de Cristiano Ronaldo del Mundial 2026
Georgina Rodríguez manda emotivo mensaje tras la eliminación de Cristiano Ronaldo del Mundial 2026 / Instagram:georginagio

La Copa Mundial de la FIFA está llegando a su final, por lo que en el camino se han quedado grandes selecciones, entre ellas Portugal de Cristiano Ronaldo, quien el día de ayer perdió ante España por marcador 1-0.

Tras confirmarse la eliminación de Cristiano Ronaldo, su pareja, Georgina Rodríguez, le mandó un mensaje por medio de su cuenta oficial de Instagram, donde la influencer le mostró su apoyo.

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Georgina Rodríguez siempre ha apoyado a Cristiano Ronaldo

La influencer se ha hecho tendencia en las redes sociales, pues siempre ha mostrado estar a lado del futbolista en los momentos más complicados de su carrera. Además, de las palabras, Georgina Rodríguez también colocó un corazón rojo.

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Recordemos que, antes de la eliminación, Cristiano Ronaldo ya había confirmado que era su última Copa Mundial de la FIFA, por lo que la eliminación de Portugal ha sido una noticia que le ha dado la vuelta al mundo, pues siempre ha destacado por su dedicación al futbol.

Cristiano Ronaldo disputó un total de siete Copas Mundiales a lo largo de su carrera, entre ellas:

  • Alemania 2006
  • Sudáfrica 2010
  • Brasil 2014
  • Rusia 2018
  • Qatar 2022 
  • Norteamérica 2026

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