Pedro Sola causa polémica al revelar que no tolera a los perritos en las tiendas

De nueva cuenta, Pedro Sola se encuentra en el centro de la polémica, luego de unos comentarios que hizo durante una transmisión en vivo del programa de espectáculos ‘Ventaneando’.

El conductor habló sobre los perros que entran a centros comerciales, por lo que hizo una crítica a los dueños que toman la decisión de llevar a sus mascotas a este tipo de lugares, algo con lo que Pedro Sola no está de acuerdo.

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Pedro Sola causa polémica por sus declaraciones contra los perros

Todo sucedió en el programa de ayer, lunes 6 de julio, justo después de que Pati Chapoy le preguntara por su fin de semana, por lo que Pedro Sola recordó que una mujer le prohibió entrar por la puerta de la salida a una tienda.

"Una mujer me detuvo con cara de estu…, entonces yo me tuve que contener para no contarle las 40”

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Después de seguir las indicaciones de la mujer, reveló que por su edad, ya es una persona menos intolerante, afirmando que la empleada no tenía la culpa de nada, pues solamente estaba haciendo su trabajo.

Sin embargo, las cosas subieron de nivel, cuando el conductor se lanzó en contra de los perros, principalmente en contra de los dueños que llevan a sus mascotas a lugares públicos, ya que piensa que es poco higiénico.

“Mónica Castañeda me va a odiar, pero yo no tolero a los perros en la tienda, a los perros en el super, a los perros cagando en el restaurante. Oigan, ¿qué es eso?, ¿se volvieron locos o qué? Con ganas de aventar un trozo de carne envenenada”

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