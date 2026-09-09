Intocable en el Zócalo 2026: cómo llegar, a qué hora es y todo sobre el concierto del 15 de septiembre

Intocable será uno de los grandes protagonistas de la noche del 15 de septiembre de 2026, cuando el grupo se presente de manera gratuita en el Zócalo de la Ciudad de México como parte de los festejos por el Grito de Independencia.

La agrupación llegará a la Plaza de la Constitución con su “Cultura Tour 2026”, por lo que miles de personas se preparan para acudir al Centro Histórico y cantar en vivo éxitos como Fuerte no soy, ¿Y todo para qué?, Perdedor, Enséñame a olvidar y Eres mi droga.

¿Cuándo y a qué hora será el concierto de Intocable?

La cita será el martes 15 de septiembre de 2026 en la plancha del Zócalo capitalino.

La programación difundida hasta ahora contempla actividades desde las 19:00 horas, mientras que el concierto de Intocable está previsto para las 21:00 horas. Posteriormente se realizará la ceremonia del Grito de Independencia, programada alrededor de las 23:00 horas.

El acceso será gratuito, por lo que no será necesario comprar boletos para disfrutar de la presentación.

¿Cómo llegar al Zócalo para ver a Intocable?

Una de las mejores alternativas será utilizar el transporte público, ya que se espera una importante concentración de personas y posibles restricciones o cierres de calles en los alrededores del Centro Histórico.

Metro

La opción más directa es la estación Metro Zócalo, de la Línea 2, ubicada prácticamente frente a la Plaza de la Constitución.

Sin embargo, debido a la afluencia, es recomendable considerar estaciones cercanas como:

Metro Allende , Línea 2.

, Línea 2. Metro Bellas Artes , Líneas 2 y 8.

, Líneas 2 y 8. Estacion Metrobus Pino Suárez Línea 4, como alternativa para acercarse a la zona.

Si una estación o acceso se encuentra saturado, caminar algunas calles desde otra estación puede ser una alternativa más práctica que intentar llegar directamente al Zócalo.

Metrobús

Otra opción es utilizar la Línea 4 del Metrobús, que cuenta con estaciones en distintos puntos del Centro Histórico, aunque es importante revisar el servicio el mismo 15 de septiembre debido a posibles modificaciones por los festejos patrios.

Entre las alternativas cercanas se encuentra Metrobús - Museo de la Ciudad, así como Metrobús Bellas Artes L4.

¿A qué hora conviene llegar?

Aunque Intocable está programado para las 21:00 horas, llegar justo antes del concierto no es la mejor estrategia.

La celebración comenzará desde las 19:00 horas y se espera una gran concentración de asistentes. Por ello, quienes quieran tener una mejor ubicación pueden considerar llegar varias horas antes, especialmente si desean permanecer dentro de la zona más cercana al escenario.

Además, el 15 de septiembre el Centro Histórico suele registrar una movilidad diferente debido a los preparativos del Grito, por lo que los tiempos de traslado pueden aumentar.

¿Qué llevar al concierto de Intocable?

Para pasar varias horas en el Zócalo, lo más recomendable es acudir con:

Calzado cómodo.

Ropa ligera y una chamarra para la noche.

Impermeable o protección para la lluvia.

Agua, de acuerdo con las restricciones de acceso que establezcan las autoridades.

Batería suficiente en el celular.

Lo indispensable y evitar cargar objetos voluminosos.

También es importante establecer un punto de encuentro con familiares o amigos, pues con miles de personas reunidas puede ser complicado localizarse dentro de la plaza.

Intocable regresa al Zócalo

La presentación tendrá un significado especial para los seguidores del grupo, pues Intocable volverá al Zócalo una década después de su presentación de 2016.

El concierto también marcará el inicio del tramo mexicano de su “Cultura Tour 2026”, después de que la gira comenzara en Estados Unidos.

Así que si planeas celebrar las Fiestas Patrias al ritmo de ¿Y todo para qué? y Fuerte no soy, la recomendación es sencilla: planea el traslado con anticipación, utiliza transporte público y llega varias horas antes para evitar complicaciones por la alta afluencia.

Importante: los horarios y accesos pueden modificarse por cuestiones de seguridad y logística, por lo que conviene revisar los avisos oficiales antes de salir hacia el Centro Histórico.