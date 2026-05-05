Casa Blanca usa imagen con IA para burlarse de Schumer y Jeffries en el 5 de Mayo; demócratas responden a Trump

La Casa Blanca desató polémica al publicar una imagen generada con inteligencia artificial en la que se burla de los líderes demócratas en el Congreso, Hakeem Jeffries y Chuck Schumer, con motivo del 5 de Mayo, fecha que en Estados Unidos suele asociarse con la celebración de la cultura y herencia mexicano-estadounidense.

En la imagen difundida en redes sociales, ambos legisladores aparecen con grandes sombreros jaranos, sentados frente a un paso fronterizo entre Estados Unidos y México, mientras brindan con margaritas.

La escena también incluye elementos estereotipados vinculados a México, como totopos, salsa, un cactus y un mantel de colores. Junto a ellos aparece un cartel con la frase “amo a los migrantes ilegales”.

¿Qué publicó la Casa Blanca por el 5 de Mayo?

La publicación fue acompañada con el mensaje “Feliz Cinco de Mayo a todos los que lo celebran”, lo que generó críticas por el uso de imágenes manipuladas con IA y por recurrir a estereotipos mexicanos dentro de una disputa política sobre migración.

El contenido fue interpretado como un ataque directo a Schumer, líder demócrata en el Senado, y a Jeffries, líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes.

La imagen también refuerza una narrativa frecuente de la administración de Donald Trump contra sus rivales políticos, a quienes acusa de mantener posturas favorables a la migración irregular.

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¿Cómo respondió Chuck Schumer a la Casa Blanca?

Chuck Schumer respondió en la misma red social con otra imagen editada con inteligencia artificial. En ella aparecen el presidente Donald Trump y Jeffrey Epstein usando sombreros similares a los de la publicación original de la Casa Blanca. El legislador acompañó la imagen con el mensaje: “¡Feliz 5 de Mayo, Casa Blanca!”.

La respuesta elevó el intercambio político, pues Schumer recurrió a la figura de Epstein, el fallecido delincuente sexual que tuvo vínculos sociales con diversas figuras públicas, incluido Trump en décadas pasadas.

Happy Cinco de Mayo to all who celebrate! pic.twitter.com/gfTriN75Fk — The White House (@WhiteHouse) May 5, 2026

¿Por qué causó críticas la imagen generada con IA?

La publicación generó señalamientos por utilizar la efeméride del 5 de Mayo como herramienta de confrontación política.

Aunque en Estados Unidos la fecha se celebra ampliamente como una jornada de reconocimiento a la cultura mexicana y mexicano-estadounidense, su origen histórico recuerda la victoria del Ejército mexicano sobre las tropas francesas en la Batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862.

No es la primera vez que la administración Trump recurre a contenidos generados o manipulados con inteligencia artificial para atacar a sus adversarios.

En 2025, Trump difundió un video alterado con IA en el que Jeffries aparecía con sombrero y bigote falso, mientras una voz atribuida a Schumer hacía comentarios despectivos sobre migrantes; ambos líderes demócratas condenaron entonces el contenido por considerarlo ofensivo y racista.

El nuevo episodio confirma cómo las imágenes generadas con IA se han convertido en una herramienta de propaganda digital dentro de la política estadounidense, especialmente en temas sensibles como migración, identidad cultural y polarización partidista.

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