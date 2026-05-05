Estados Unidos lanza nuevo ataque contra presunta narcolancha en el Caribe: reportan dos muertos

El Comando Sur de Estados Unidos confirmó un nuevo operativo militar contra una embarcación señalada por presuntamente participar en actividades de narcotráfico en aguas del Caribe.

La acción dejó dos hombres muertos y se suma a la estrategia de seguridad impulsada por la administración de Donald Trump para frenar el traslado marítimo de drogas hacia territorio estadounidense.

¿Qué informó Estados Unidos sobre el nuevo ataque en el Caribe?

De acuerdo con la información difundida por el Comando Sur de Estados Unidos, la operación fue ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta “Southern Spear”, bajo la dirección del general Francis L. Donovan. La dependencia militar describió el hecho como un “ataque cinético letal” contra una embarcación que, según su versión, era operada por organizaciones designadas como terroristas.

El reporte oficial indicó que dos hombres identificados por las autoridades estadounidenses como “narcoterroristas” murieron durante la acción. El Comando Sur también aseguró que ningún integrante de las fuerzas armadas de Estados Unidos resultó herido.

Según la versión militar, la embarcación circulaba por rutas marítimas conocidas por el tráfico de drogas en el Caribe.

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Sin embargo, como ha ocurrido en otros casos similares, las autoridades estadounidenses no han difundido públicamente detalles amplios sobre la identidad de las personas fallecidas, la organización específica a la que supuestamente pertenecían o las pruebas completas que respaldan el señalamiento.

¿Por qué estos operativos de Estados Unidos generan polémica?

La administración de Donald Trump ha defendido este tipo de operaciones como parte de una ofensiva contra el narcotráfico marítimo en América Latina y el Caribe. La campaña militar se ha extendido también al Pacífico Oriental y ha dejado decenas de ataques contra embarcaciones sospechosas de transportar droga. De acuerdo con reportes de AP, la cifra de muertos en estas acciones ya supera el centenar.

El argumento central de Washington es que estas operaciones buscan impedir que cargamentos de droga lleguen a Estados Unidos. No obstante, organismos de derechos humanos, especialistas legales y organizaciones civiles han cuestionado la falta de transparencia, el uso de fuerza letal y la ausencia de procesos judiciales previos contra las personas atacadas.

¿Qué ha dicho la CIDH sobre los ataques contra embarcaciones?

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado preocupación por los operativos letales de Estados Unidos contra presuntas embarcaciones vinculadas al narcotráfico. El organismo recordó que los Estados tienen la obligación de respetar y garantizar el derecho a la vida, incluso cuando sus agentes actúan fuera de su territorio, si ejercen autoridad o control efectivo durante operativos en el mar.

On May 4, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/8S1feXpSiL — U.S. Southern Command (@Southcom) May 5, 2026

La CIDH también ha señalado que la lucha contra el crimen organizado debe realizarse dentro de los límites del derecho internacional y con apego a los estándares de derechos humanos. En ese contexto, el nuevo ataque en el Caribe vuelve a colocar bajo escrutinio la estrategia militar de Estados Unidos y sus consecuencias en aguas internacionales.

Aunque el Comando Sur sostiene que sus acciones se dirigen contra redes criminales, la falta de información pública sobre cada operativo mantiene abierta la discusión sobre legalidad, rendición de cuentas y proporcionalidad en el uso de la fuerza.

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