Estados Unidos reconoce cooperación de México contra el narco tras operativo contra “el Mencho”

El gobierno de Estados Unidos reconoció la cooperación del Gobierno de México en el combate al tráfico de drogas, luego del operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes, alias “el Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien fue abatido en febrero durante una acción encabezada por fuerzas mexicanas con apoyo de inteligencia estadounidense.

¿Qué dijo Sara Carter sobre la cooperación entre México y Estados Unidos?

Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, destacó que los resultados contra el crimen organizado pueden avanzar cuando existe intercambio de información entre ambos países.

La funcionaria señaló que el caso de “el Mencho” mostró la capacidad de respuesta de las autoridades mexicanas tras recibir inteligencia compartida.

“Vimos lo que pasó en México, cuando compartimos inteligencia con el gobierno mexicano y vimos al gobierno mexicano actuar de inmediato contra ‘el Mencho’ y fue abatido”, expresó Carter, de acuerdo con la información difundida sobre el tema.

Su declaración se da en un momento en el que Washington ha insistido en que la cooperación antidrogas con México debe generar resultados concretos, principalmente frente al tráfico de fentanilo, metanfetaminas y otras sustancias sintéticas.

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¿Por qué el caso de “el Mencho” es clave para la relación bilateral?

La muerte de “el Mencho” fue considerada uno de los golpes más relevantes contra el CJNG, organización señalada por autoridades mexicanas y estadounidenses como una de las principales redes criminales dedicadas al tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

El operativo ocurrió en Tapalpa, Jalisco, y fue liderado por el Ejército mexicano, con colaboración de Estados Unidos en tareas de inteligencia.

Tras la operación, Carter y el embajador estadounidense Ronald Johnson se reunieron con mandos militares y de seguridad mexicanos para reconocer el operativo dirigido contra Oseguera Cervantes.

La Oficina de Política Nacional de Control de Drogas señaló entonces que el caso demostraba la importancia de la coordinación bilateral frente a organizaciones criminales transnacionales.

La zar antidrogas Sara Carter afirma que la operación contra Maduro envió un mensaje global de fortaleza:pic.twitter.com/FqkP4sFWzy

«El presidente Trump es un presidente que ejerce el poder a través de la fortaleza. Cumple lo que dice, y todo el mundo lo sabe, ya sea que se hable… — Informe Orwell (@InformeOrwell) May 5, 2026

¿Qué mensaje envía Estados Unidos a los cárteles?

El reconocimiento de Carter también funciona como advertencia para otros liderazgos criminales. La funcionaria ha señalado que, si ambos gobiernos pudieron actuar contra “el Mencho”, también pueden ir contra otros capos. Con ello, Washington busca reforzar el mensaje de que la cooperación con México seguirá siendo un eje central de su estrategia antidrogas.

En medio de la presión por frenar el tráfico de drogas sintéticas, la declaración de Carter coloca nuevamente la seguridad bilateral como uno de los temas prioritarios entre México y Estados Unidos.

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