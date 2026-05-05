Explosión en fábrica de fuegos artificiales en China deja 26 muertos y 61 heridos

La cifra de víctimas por la explosión en una fábrica de fuegos artificiales en el centro de China aumentó a 26 personas muertas y 61 heridas, informaron autoridades locales este martes, tras las labores de rescate realizadas en la ciudad de Liuyang, provincia de Hunan.

El accidente ocurrió en la empresa Liuyang Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Company, dedicada a la fabricación y exhibición de pirotecnia.

¿Qué pasó en la fábrica de fuegos artificiales de China?

De acuerdo con reportes de medios estatales chinos, la explosión se registró alrededor de las 16:43 horas del lunes 4 de mayo.

La detonación provocó incendios, daños severos en las instalaciones y explosiones posteriores debido a la presencia de materiales inflamables, productos terminados y artículos semielaborados dentro del complejo.

Videos difundidos en redes sociales mostraron una enorme columna de humo elevándose sobre una zona rural rodeada de montañas. Imágenes aéreas divulgadas posteriormente por medios estatales exhibieron edificios destruidos, estructuras con techos desprendidos y equipos de emergencia removiendo escombros humeantes.

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¿Qué medidas tomaron las autoridades tras la explosión?

Las autoridades chinas desplegaron a cientos de rescatistas y establecieron una zona de control alrededor del área afectada. También fueron evacuados residentes cercanos para reducir riesgos por nuevas detonaciones o contaminación ambiental.

Según reportes de AP, toda la producción de fuegos artificiales en Liuyang fue suspendida mientras avanzan las inspecciones de seguridad y la investigación sobre el origen del accidente.

El alcalde de Changsha, Chen Bozhang, expresó pesar por la tragedia y señaló que las labores de búsqueda y rescate estaban prácticamente concluidas.

Las autoridades también informaron que los niveles de aire y agua se mantienen dentro de parámetros normales, mientras continúan las revisiones en la zona.

Une puissante explosion dans une usine de feux d'artifice dans le centre de la Chine a fait au moins 26 morts et 61 blessés, a annoncé mardi le média d'Etat chinois CCTV. Le drame s'est produit lundi dans l'usine "Liuyang Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Company" ⤵️ pic.twitter.com/yvIlCBrPZz — Agence France-Presse (@afpfr) May 5, 2026

¿Qué dijo Xi Jinping sobre la explosión en Hunan?

El presidente chino, Xi Jinping, pidió realizar todos los esfuerzos necesarios para atender a los heridos, buscar a posibles desaparecidos y determinar responsabilidades. También llamó a reforzar la supervisión en industrias de alto riesgo para evitar nuevos accidentes.

La policía detuvo al responsable de la empresa y mantiene abierta la investigación. Liuyang es considerada uno de los principales centros de producción pirotécnica de China, por lo que el accidente reactivó el debate sobre la seguridad industrial en un sector marcado por materiales altamente explosivos y antecedentes de siniestros mortales.

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