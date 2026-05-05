Israel prolonga detención de dos activistas de flotilla para Gaza; España y Brasil piden su liberación

Una corte de Israel prolongó hasta el domingo la detención de dos activistas de la flotilla “Global Sumud”, que buscaba llegar a Gaza para denunciar el bloqueo naval impuesto por Israel y visibilizar las restricciones al ingreso de ayuda humanitaria. Los detenidos son Saif Abu Keshek, de nacionalidad española y origen palestino, y Thiago Ávila, activista brasileño.

¿Por qué Israel mantiene detenidos a los activistas de la flotilla para Gaza?

Abu Keshek y Ávila comparecieron ante un tribunal en Ascalón, a unos 60 kilómetros de Tel Aviv, donde la justicia israelí avaló una nueva extensión de su detención. De acuerdo con reportes de AFP retomados por medios internacionales, ambos fueron presentados ante la corte con grilletes en los pies.

Los dos activistas fueron capturados la semana pasada a bordo de la flotilla “Global Sumud”, que había partido con el objetivo de romper el bloqueo marítimo sobre la Franja de Gaza. Israel sostiene que los detenidos tienen presuntos vínculos con Hamás, acusación que ambos rechazan.

¿Qué denuncian las organizaciones de derechos humanos?

La organización israelí Adalah, que brinda representación legal a los activistas, informó que la corte aprobó mantenerlos detenidos durante más días y denunció presuntos malos tratos en prisión.

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Según versiones difundidas por medios españoles, la ONG señaló condiciones de aislamiento, traslados con los ojos vendados y celdas con iluminación constante.

Las autoridades israelíes han rechazado las acusaciones de maltrato y mantienen que la investigación está relacionada con posibles delitos de seguridad. Hasta ahora, la defensa insiste en que la participación de ambos activistas tenía un carácter humanitario y que la intercepción ocurrió lejos de aguas israelíes.

¿Qué postura tomaron España y Brasil?

Los gobiernos de España y Brasil han reclamado la liberación de Saif Abu Keshek y Thiago Ávila. Madrid calificó la detención como una medida ilegal e inaceptable, al señalar que Israel no ha presentado pruebas públicas que demuestren los supuestos nexos con Hamás.

Guardate il leader della flottiglia Global Sumud, Thiago Avila, sostenitore dei terroristi islamici, entrare in tribunale con le mani giunte dietro la schiena come se fosse ammanettato. Non lo è.



Non c'è niente di reale in questa gente.



Mentono su tutto. pic.twitter.com/DL37EPC35a — MisterChiton (@BastardChiton) May 5, 2026

El caso ocurre en medio de una creciente presión internacional por la situación humanitaria en Gaza y por las acciones contra flotillas civiles que intentan desafiar el bloqueo.

Mientras Israel insiste en que actuó conforme a sus políticas de seguridad, organizaciones humanitarias consideran que la detención de los activistas abre un nuevo debate sobre el uso de la fuerza, el derecho internacional y el acceso de ayuda a la población palestina.

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