OMS eleva a siete los casos de hantavirus en crucero varado frente a Cabo Verde; ya hay tres muertos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó a siete los casos vinculados a un brote de hantavirus en el crucero “MV Hondius”, actualmente fondeado frente a Cabo Verde, en el Atlántico.

De acuerdo con los reportes más recientes, el organismo confirmó dos contagios por laboratorio y mantiene otros cinco como sospechosos, en una emergencia sanitaria que ya dejó tres pasajeros fallecidos.

El caso mantiene en alerta a autoridades sanitarias internacionales debido a que el barco transporta a cerca de 147 personas entre pasajeros y tripulación.

La OMS y el Ministerio de Sanidad de España acordaron que un equipo de epidemiólogos revise la situación a bordo antes de definir el destino del crucero y las medidas de control necesarias.

¿Qué se sabe del brote de hantavirus en el crucero frente a Cabo Verde?

El crucero “MV Hondius” partió de Ushuaia, Argentina, y recorrió Sudamérica, la Antártida y varias islas del Atlántico antes de quedar bajo vigilancia sanitaria frente a Cabo Verde. La investigación epidemiológica busca determinar dónde comenzó el contagio y cómo se propagó entre las personas a bordo.

Hasta ahora, la OMS analiza distintas hipótesis, incluida una posible transmisión entre personas en contactos estrechos, una vía considerada poco frecuente para este virus. La transmisión habitual del hantavirus ocurre por exposición a secreciones, orina o excremento de roedores infectados.

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¿Qué medidas propone España para atender a los pasajeros?

El Ministerio de Sanidad de España propuso evacuar en Cabo Verde a los casos sintomáticos y a los contactos de alto riesgo, con el objetivo de que el barco pueda continuar su ruta sin hacer escala en las Islas Canarias, salvo que aparezcan nuevos casos o cambie la evaluación sanitaria.

Según reportes españoles, dos pasajeros y un contacto estrecho serán trasladados por vía aérea medicalizada para recibir atención especializada. Las autoridades mantienen coordinación con la OMS, Cabo Verde y el Gobierno de Canarias para evitar una propagación mayor.

¿Qué es el hantavirus y por qué puede ser mortal?

El hantavirus es una infección viral asociada principalmente a roedores silvestres. Puede causar enfermedades graves que afectan los pulmones o los riñones, dependiendo del tipo de virus y de la región donde se detecte. En sus formas más severas, puede provocar dificultad respiratoria, falla orgánica y muerte.

#Hantavirus cluster linked to cruise ship travel:

Since 1 April when the boat set sail, of the 147 passengers and crew, 7 people have become ill, among whom 3 have died, 1 is critically ill and 3 are reporting mild symptoms.



Based on the current information, including how… pic.twitter.com/KDKwmrNeBt — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 5, 2026

Aunque el riesgo para la población general se mantiene bajo cuando no hay contacto directo con casos o fuentes contaminadas, el brote en el crucero preocupa por las condiciones de convivencia cerrada, la presencia de contactos estrechos y los fallecimientos registrados.

Por ello, las autoridades sanitarias insisten en mantener aislamiento, vigilancia médica y evacuación controlada de las personas con mayor riesgo.

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