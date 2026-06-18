Golpe al círculo de Lula: Policía registra propiedades de líder oficialista por presunto caso de corrupción bancaria

La Policía Federal de Brasil realizó este jueves una serie de allanamientos que incluyen al senador Jaques Wagner, uno de los colaboradores más cercanos del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y actual coordinador político del gobierno en el Senado.

Las diligencias forman parte de la operación denominada “Compliance Zero”, una investigación relacionada con un presunto esquema de corrupción financiera y desvío de recursos vinculado al desaparecido Banco Master.

De acuerdo con información oficial, las acciones fueron autorizadas por el Tribunal Supremo de Brasil e incluyeron 18 órdenes de registro y aseguramiento en distintas regiones del país, entre ellas Brasilia, São Paulo y Bahía.

El “Caso Master” sacude a la política brasileña

Las autoridades investigan una supuesta red de operaciones financieras irregulares basada en créditos presuntamente simulados y movimientos millonarios que habrían servido para desviar recursos.

Aunque los detalles del expediente permanecen bajo reserva judicial, medios brasileños reportan que las pesquisas buscan esclarecer posibles beneficios económicos obtenidos por Wagner durante varios años.

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Entre los elementos bajo análisis figuran transferencias que habrían sido realizadas a través de una empresa vinculada a una familiar cercana del legislador, así como la adquisición de un inmueble de alto valor en la ciudad de Salvador, capital del estado de Bahía.

Hasta el momento, las autoridades no han presentado cargos formales contra el senador, mientras continúan las investigaciones para determinar su posible responsabilidad.

Aliado clave de Lula bajo la lupa

Jaques Wagner es considerado una de las figuras más influyentes dentro del oficialismo brasileño. Además de su actual escaño en el Senado, fue gobernador de Bahía y ha desempeñado diversos cargos estratégicos en gobiernos encabezados por Lula.

Desde el inicio del tercer mandato presidencial del líder del Partido de los Trabajadores, Wagner ha sido una pieza central en las negociaciones políticas y en la construcción de acuerdos legislativos dentro del Congreso brasileño.

La investigación representa uno de los desafíos más sensibles para el gobierno federal, debido al peso político del senador dentro de la administración.

🇧🇷‼️| La Policía Federal de Brasil apuntó contra uno de los hombres de máxima confianza de Lula. Jaques Wagner, líder del partido trabajador, senador y portavoz del gobierno, recibió una orden de registro por trama de corrupción, desvío de fondos, delitos fiscales y sobornos.… pic.twitter.com/7s5HjejRDX — UHN Plus (@UHN_Plus) June 18, 2026

Investigación alcanza a otros actores políticos

El llamado “Caso Master” ha generado repercusiones en distintos sectores de la política brasileña. Reportes locales indican que las investigaciones también han alcanzado a figuras de oposición.

Entre los nombres mencionados en las indagatorias aparece Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y uno de los principales referentes de la derecha brasileña rumbo a las elecciones presidenciales previstas para octubre.

Mientras la causa avanza bajo estricta confidencialidad judicial, el caso se perfila como uno de los mayores escándalos financieros y políticos en Brasil en los últimos años, con potencial impacto en el escenario electoral y en la disputa entre oficialismo y oposición.

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