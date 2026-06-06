Brote de ébola en Congo sube a 452 casos y autoridades alertan rápida transmisión comunitaria

Las autoridades sanitarias de República Democrática del Congo (RDC) elevaron a 452 los casos confirmados de ébola en el brote declarado el pasado 15 de mayo en el este del país.

De acuerdo con el más reciente reporte del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), la enfermedad ha causado 82 muertes y mantiene en alerta a las autoridades por una transmisión comunitaria rápida y sostenida.

El informe, elaborado con datos hasta el jueves 4 de junio de 2026, registró 71 nuevos casos confirmados en las 24 horas previas a su publicación. Además, 258 pacientes permanecen hospitalizados o en aislamiento, mientras que el número de personas recuperadas llegó a ocho.

El brote afecta ya a 25 zonas de salud, con la provincia de Ituri como epicentro de la emergencia sanitaria.

¿Dónde se concentran los casos de ébola en Congo?

La provincia de Ituri, fronteriza con Uganda y Sudán del Sur, concentra la mayoría de los contagios, con 424 casos confirmados. En tanto, Kivu del Norte reporta 25 casos y Kivu del Sur registra tres.

Las autoridades sanitarias informaron que hasta ahora se ha rastreado 57.8 por ciento de los contactos, una medida clave para contener la propagación del virus.

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La tasa de letalidad se ubica alrededor de 18 por ciento, aunque el brote corresponde a la cepa Bundibugyo, cuya mortalidad puede oscilar entre 30 y 50 por ciento, según estimaciones de organismos internacionales.

La Organización Mundial de la Salud ha señalado que para esta cepa no existe una vacuna autorizada ni un tratamiento específico, lo que eleva la preocupación en la región.

Brote de ébola llega a Uganda y aumenta la alerta regional

La epidemia también se extendió a Uganda, donde se han confirmado 19 contagios, incluidos dos fallecimientos. Ambos decesos fueron considerados casos importados desde República Democrática del Congo.

Ante el riesgo de propagación, el Gobierno ugandés anunció el cierre temporal de su frontera con RDC desde el 27 de mayo. La OMS considera alto el riesgo del brote en África subsahariana, aunque lo mantiene bajo a escala global.

The Ebola outbreak spreading through the Democratic Republic of Congo and Uganda could become more devastating than the largest Ebola epidemic in history unless efforts to contain it improve, according to modeling released by the CDC. https://t.co/8OVbxyQDZc — The Washington Post (@washingtonpost) June 6, 2026

El organismo internacional estima que el virus comenzó a circular en Ituri aproximadamente dos meses antes de la declaración oficial del brote. El 17 de mayo, la emergencia fue clasificada como una situación de salud pública de importancia internacional.

El ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados. La enfermedad puede causar fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas, por lo que las autoridades insisten en reforzar el aislamiento, el rastreo de contactos y la vigilancia sanitaria.

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