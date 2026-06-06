Papa León XIV llama en Madrid a no olvidar a los pobres ni sustituir el Evangelio por ideologías

El Papa León XIV lamentó este sábado que algunos cristianos adopten actitudes influenciadas por ideologías mundanas o posicionamientos políticos y económicos que, según dijo, pueden llevar a generalizaciones injustas y conclusiones engañosas.

El mensaje fue pronunciado durante su visita al centro “CEDIA 24 horas”, ubicado en el barrio madrileño de Lucero, como parte de su primer día de actividades en España. El espacio, gestionado por Cáritas, atiende a personas sin hogar y ofrece acompañamiento integral durante todo el día.

Tras encabezar actos institucionales con los reyes de España, el pontífice acudió a este centro para conocer directamente el trabajo de asistencia social y escuchar testimonios de personas que han recibido apoyo.

¿Qué dijo León XIV sobre los pobres y la caridad?

Durante su intervención, León XIV advirtió que cuando la caridad es despreciada o ridiculizada resulta necesario volver a leer el Evangelio, para no sustituirlo por una mentalidad alejada del mensaje cristiano.

El Papa subrayó que la Iglesia no puede olvidar a los pobres sin perder su vínculo más profundo con el Evangelio. En ese sentido, recordó las palabras del papa Francisco sobre el riesgo de tener un corazón frío, acomodado e indiferente ante el sufrimiento de los demás.

León XIV llamó a mirar a las personas que sufren a los ojos y a entender la ayuda como un encuentro entre hermanos, no como un acto distante o meramente asistencial.

León XIV visita un centro para personas sin hogar en Madrid

La visita al CEDIA 24 horas fue elegida como una forma de que el papa entrara a Madrid conociendo una de sus realidades sociales más sensibles: la de las personas sin hogar.

El centro atendió y acompañó en 2025 a 2 mil 562 personas, con un promedio diario de 82 usuarios. En ese espacio, el pontífice dijo sentirse “un madrileño más” y parte de una gran familia donde también ocurren “milagros de amor”.

El Papa en el centro CEDIA: “La caridad no tiene demoras” - Vatican News https://t.co/Vw2igIf3ad — Vatican News (@vaticannews_es) June 6, 2026

La actividad se enmarca en una agenda papal que combina actos institucionales con encuentros de carácter social y pastoral.

Con este mensaje, León XIV colocó en el centro de su visita la atención a los sectores más vulnerables y el llamado a una Iglesia cercana, activa y comprometida con quienes viven en la exclusión.

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