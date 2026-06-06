Raúl Castro reaparece en Cuba tras acusación de EU por derribo de avionetas en 1996

El expresidente de Cuba, Raúl Castro, reapareció públicamente este viernes durante una ceremonia militar realizada en La Habana, en medio de la tensión entre el gobierno cubano y Estados Unidos por la reciente acusación formal presentada en su contra.

La aparición del histórico dirigente ocurrió durante el acto conmemorativo por el 65 aniversario de la fundación del Ministerio del Interior de Cuba. El evento también coincidió con la celebración de su cumpleaños número 95, por lo que su presencia adquirió un peso político y simbólico dentro del oficialismo cubano.

Medios estatales difundieron imágenes de Castro vestido con su tradicional uniforme verde olivo y acompañado por altos mandos militares, así como por integrantes del gobierno encabezado por el presidente Miguel Díaz-Canel.

¿Por qué Estados Unidos acusó a Raúl Castro?

La reaparición de Raúl Castro se produjo después de que fiscales federales de Estados Unidos anunciaran el pasado 20 de mayo una acusación formal contra el exmandatario cubano por el derribo de dos avionetas civiles ocurrido en 1996.

De acuerdo con la acusación, Castro, quien en ese momento se desempeñaba como ministro de Defensa de Cuba, habría ordenado el ataque contra aeronaves pertenecientes al grupo “Hermanos al Rescate”, integrado por exiliados cubanos establecidos en Miami.

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El hecho dejó cuatro personas muertas y se convirtió en uno de los episodios más tensos entre Washington y La Habana. Los cargos presentados por autoridades estadounidenses incluyen asesinato y destrucción de una aeronave.

Según la información difundida, la acusación fue aprobada por un gran jurado en abril, pero permaneció bajo reserva hasta que fue revelada públicamente en mayo.

Díaz-Canel respalda a Raúl Castro en ceremonia militar

Durante la ceremonia, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel cerró filas con Raúl Castro y defendió su papel dentro de la revolución cubana.

El mandatario retomó la frase “Raúl es Raúl” y afirmó que el exgobernante representa heroísmo, dignidad y un símbolo moral para el pueblo cubano. También sostuvo que Castro fue blanco de múltiples intentos de asesinato a lo largo de su vida.

🔴 #ULTIMAHORA: Raúl Castro aparece en acto político tras acusación de Estados Unidos. (Salió con la bestia de circo domada Mijaín.



El dictador Raúl Castro reapareció este viernes por primera vez en un acto político por su 95 cumpleaños. Es la primera vez que el general sale… pic.twitter.com/eaTGrHmk0h — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) June 6, 2026

Aunque Raúl Castro se retiró de los principales cargos políticos hace varios años, su figura conserva influencia dentro del sistema cubano. Su reaparición ocurre en un contexto de mayor presión de Estados Unidos sobre la isla, luego de que el presidente Donald Trump endureciera medidas contra Cuba en los últimos meses.

El acto en La Habana funcionó como una muestra de respaldo interno hacia el exmandatario, mientras la relación entre Cuba y Estados Unidos atraviesa un nuevo momento de tensión diplomática y judicial.

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