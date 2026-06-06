Reyes de España reciben al papa León XIV en el Palacio Real durante su primera visita al país

Los reyes Felipe VI y Letizia recibieron este sábado al Papa León XIV en el Palacio Real, en el marco de la ceremonia oficial de bienvenida por la primera visita del pontífice a España.

La princesa Leonor y la infanta Sofía también participaron en el acto protocolario, realizado en la Plaza de la Armería.

El Papa llegó al recinto en un vehículo cerrado, desde donde saludó a las personas que se congregaron para presenciar su arribo. El coche papal fue escoltado por guardias reales a caballo hasta el punto de recepción, donde Felipe VI y la reina Letizia lo saludaron a pie del automóvil.

La princesa Leonor y la infanta Sofía esperaron al pontífice desde la tribuna de honor, antes de integrarse al protocolo de bienvenida junto a sus padres.

¿Cómo fue la ceremonia de bienvenida a León XIV en España?

Tras la llegada del papa al Palacio Real, se interpretaron los himnos del Estado de la Ciudad del Vaticano y de España. Posteriormente, se realizaron salvas de honor como parte del recibimiento oficial.

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Felipe VI y León XIV pasaron revista a las tropas que rindieron honores al pontífice, antes de saludar a las delegaciones oficiales presentes en la ceremonia.

En el acto también participaron autoridades españolas, entre ellas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el presidente del Senado, Pedro Rollán.

La recepción marcó uno de los momentos principales de la visita, debido al carácter institucional del encuentro entre la Casa Real española, el Gobierno y la Santa Sede.

León XIV, segundo papa recibido en el Palacio Real

León XIV se convirtió en el segundo papa en ser recibido oficialmente en el Palacio Real de Madrid. Antes de él, Juan Pablo II fue acogido en este recinto en 1982, durante el primero de sus cinco viajes a España.

El Rey de España reivindica “la enorme labor social de la Iglesia Católica” - Vatican News https://t.co/3DyUxqESYd — Vatican News (@vaticannews_es) June 6, 2026

Después de la ceremonia exterior, los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía tenían previsto sostener un encuentro privado con el papa en la sala Gasparini del palacio. Más tarde, León XIV saludaría a las autoridades españolas en el Salón del Trono.

La visita del pontífice refuerza los vínculos diplomáticos entre España y la Santa Sede, además de colocar al Palacio Real como escenario central de una agenda marcada por actos protocolarios, encuentros institucionales y gestos de alto valor simbólico.

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