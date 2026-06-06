Roberto Sánchez irá a juicio por presunta declaración falsa a dos días del balotaje en Perú

La justicia de Perú ordenó enviar a juicio al candidato presidencial Roberto Sánchez por un caso relacionado con una presunta declaración falsa en el financiamiento de su partido, Juntos por el Perú.

La decisión se dio este viernes 5 de junio de 2026, a solo dos días del balotaje en el que enfrentará a Keiko Fujimori.

La resolución judicial no suspende la segunda vuelta presidencial, debido a que la defensa del candidato anunció que apelará la decisión. El proceso continuará por la vía legal mientras el país se prepara para una elección cerrada entre dos proyectos políticos opuestos.

Sánchez, representante de la izquierda, compite contra Fujimori, candidata de derecha e hija del expresidente Alberto Fujimori. En caso de ganar la Presidencia, el candidato tendría inmunidad conforme a la Constitución peruana.

¿Por qué Roberto Sánchez fue enviado a juicio?

El juez Adolfo Farfán resolvió que existen elementos para que Roberto Sánchez Palomino pase a juicio oral por presunta declaración falsa. La decisión fue leída tras una audiencia virtual que se extendió durante dos días.

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De acuerdo con la acusación de la fiscalía peruana, existen inconsistencias en los reportes financieros de Juntos por el Perú, partido con el que Sánchez participó en procesos regionales y municipales entre 2018 y 2020.

La fiscalía sostiene que el candidato habría recibido más de 57 mil dólares en aportes de integrantes de su partido para actividades políticas, recursos que presuntamente no fueron declarados ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

¿La orden judicial afecta el balotaje presidencial en Perú?

La resolución no modifica la celebración de la segunda vuelta, programada para este domingo. La defensa de Roberto Sánchez ya informó que apelará el auto de enjuiciamiento y cuenta con un plazo de una semana para hacerlo.

🔴 Roberto Sánchez irá a juicio oral por caso de falsa declaración ante la ONPE



➡️ El juez Adolfo Farfán señaló que existe mérito para pasar a juicio oral al candidato presidencial, quien enfrenta un pedido de 5 años y 4 meses de prisión efectiva por no declarar aportes… — Perú21 (@peru21noticias) June 6, 2026

La fiscalía, que solicitó una pena de cinco años y cuatro meses, expresó su conformidad con la decisión del juez. Mientras tanto, el candidato continuará en campaña en la recta final del proceso electoral.

El caso suma tensión a una elección marcada por la polarización política, la incertidumbre y el alto rechazo hacia los dos candidatos. Perú llega al balotaje en medio de una crisis institucional prolongada y con el desafío de elegir a un nuevo gobierno capaz de recuperar estabilidad.

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