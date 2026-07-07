De la Espriella acusa a Petro de intentar “golpe de Estado” y suspende transición en Colombia

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, acusó al mandatario saliente Gustavo Petro de intentar un “golpe de Estado” y anunció la suspensión del proceso de transición de gobierno, a un mes de la toma de posesión prevista para el 7 de agosto.

La tensión aumentó después de que Petro cuestionó la victoria de De la Espriella sobre Iván Cepeda en la segunda vuelta del 21 de junio.

La contienda se resolvió por un margen estrecho, aunque observadores internacionales como la Unión Europea y el Centro Carter validaron la integridad del proceso electoral.

¿Qué dijo Abelardo de la Espriella sobre Gustavo Petro?

En un mensaje público, De la Espriella aseguró que Petro y Cepeda activaron un “plan B” para mantenerse en el poder. El presidente electo afirmó que no podía continuar sentado en la mesa de transición con lo que llamó “una banda de golpistas y corruptos”.

También pidió a las Fuerzas Armadas de Colombia cumplir su juramento de proteger la Constitución y la democracia, además de no obedecer ninguna orden que, según él, vaya en sentido contrario al orden constitucional.

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¿Qué pasa con la transición en Colombia?

El proceso de empalme había iniciado formalmente el 1 de julio entre el equipo del presidente electo y el gobierno saliente, aunque sin un encuentro directo entre Petro y De la Espriella.

La suspensión abre un nuevo periodo de incertidumbre política, debido a que la transmisión de mando debe concretarse el 7 de agosto. De la Espriella ganó la segunda vuelta con una diferencia reducida frente a Iván Cepeda, candidato respaldado por el oficialismo.

La democracia se respeta y la voluntad del pueblo se defiende.



Quiero dirigirme a todos los colombianos para compartir mi posición frente a la coyuntura que atraviesa el país. Reitero mi compromiso con la Constitución, el Estado de Derecho y el mandato que millones de ciudadanos… pic.twitter.com/8bWsO1QgPa — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) July 7, 2026

¿Por qué creció la tensión tras las elecciones?

La disputa se intensificó por los señalamientos de fraude lanzados desde el petrismo, sin pruebas concluyentes difundidas hasta ahora. En respuesta, De la Espriella endureció su discurso y sostuvo que su victoria debe ser respetada.

El conflicto coloca a Colombia en un escenario de alta polarización entre el gobierno saliente de izquierda y el próximo gobierno de ultraderecha, mientras avanza la cuenta regresiva para el cambio presidencial.

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