Marine Le Pen libra veto electoral: tribunal reduce inhabilitación y podría competir en 2027

La líder de la ultraderecha francesa, Marine Le Pen, podrá competir por la Presidencia de Francia en 2027, luego de que el Tribunal de Apelación de París redujo su condena de inhabilitación por malversación de fondos del Parlamento Europeo.

La resolución, emitida este martes 7 de julio de 2026, fijó una pena de 45 meses de inhabilitación, de los cuales 30 quedaron suspendidos. Con ello, la sanción efectiva quedó en 15 meses, plazo que técnicamente ya habría quedado cubierto desde la primera sentencia de marzo de 2025.

¿Qué condena recibió Marine Le Pen?

Además de la inhabilitación, Le Pen fue condenada a tres años de prisión, aunque dos quedaron suspendidos. El año restante deberá cumplirlo bajo arresto domiciliario con brazalete electrónico, en condiciones que definirá un juez de aplicación de penas.

La dirigente de Agrupación Nacional también deberá pagar una multa de 100 mil euros. Durante la lectura del fallo, la presidenta del tribunal subrayó que los responsables políticos deben actuar con apego a las normas.

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¿Por qué fue condenada Marine Le Pen?

El caso se relaciona con la malversación de recursos del Parlamento Europeo. Los jueces consideraron culpables a Le Pen, a otros 11 acusados y a su partido, Agrupación Nacional, por el uso de fondos destinados a asistentes parlamentarios para pagar a personal que en realidad trabajaba para la formación política.

La condena previa, dictada en marzo de 2025, le imponía una inhabilitación de cinco años y ponía en riesgo directo su candidatura presidencial. Con la nueva resolución, el escenario cambió, aunque no despejó por completo la incertidumbre.

Marine Le Pen mantiene abierta la puerta del Elíseo pese a su condena por malversación https://t.co/28mFaZilqG — Catalunyapress (@Catalunya_Press) July 7, 2026

¿Marine Le Pen será candidata en 2027?

Legalmente, Le Pen podría participar en la elección presidencial de 2027. Sin embargo, su decisión aún no está cerrada, ya que la obligación de portar brazalete electrónico podría limitar sus recorridos de campaña.

La propia dirigente había advertido que sólo competiría si podía hacer campaña “libremente”. En caso de que no lo haga, el nombre de Jordan Bardella, su aliado y figura ascendente de Agrupación Nacional, aparece como posible relevo.

La primera vuelta presidencial en Francia está prevista para abril de 2027, por lo que el fallo se convierte en una decisión clave para el futuro electoral de la ultraderecha francesa.

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