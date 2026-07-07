Miles despiden a Ali Jamenei en Qom entre gritos de venganza contra Estados Unidos e Israel

Una multitud salió este martes a las calles de Qom, ciudad santa ubicada al sur de Teherán, para despedir a Ali Jamenei durante el cuarto día de funerales por el exlíder supremo iraní.

El ayatolá murió a los 86 años el pasado 28 de febrero, durante ataques selectivos conjuntos de Israel y Estados Unidos en el primer día de la guerra contra Irán. Sus restos fueron expuestos este martes en la mezquita Jamkaran, uno de los espacios religiosos más importantes para el chiismo.

¿Cómo fue el funeral de Ali Jamenei en Qom?

Desde el amanecer, decenas de miles de personas llegaron a la mezquita Jamkaran para participar en la oración fúnebre. La ceremonia fue encabezada por el ayatolá Abdola Javadi-Amoli, de 93 años, una figura influyente del chiismo conservador.

Durante el acto, la multitud coreó consignas contra Estados Unidos, mientras religiosos y fieles acompañaron el ataúd de Jamenei y los féretros de algunos familiares que también murieron en el ataque, incluida una nieta de 14 meses.

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¿Qué recorrido tendrá el funeral?

Después de la oración, una procesión avanzó desde la mezquita Jamkaran hasta el santuario de Fátima Masuma. Los asistentes portaron banderas de Irán, retratos del exlíder supremo y mensajes de venganza.

Al concluir los actos en Qom, los féretros serán trasladados a Irak, donde el miércoles se realizarán velorios en las ciudades santas de Nayaf y Karbala. Se prevé la asistencia del presidente iraní, Masud Pezeshkian, y del presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf.

Thousands gathered as the funeral procession for late Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei weaved through Qom, one of the holiest cities in Shia Islam pic.twitter.com/ttIORhpQ6c — Reuters (@Reuters) July 7, 2026

¿Por qué las exequias son comparadas con las de Jomeini?

Las autoridades iraníes han presentado los funerales de Jamenei como una demostración de unidad nacional y fuerza política.

Las jornadas de despedida han sido comparadas con las exequias de 1989 del ayatolá Ruholá Jomeini, fundador de la República Islámica, por la magnitud de las concentraciones y el simbolismo religioso y político del homenaje.

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