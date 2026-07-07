Presidente electo de Colombia suspende transición con Gustavo Petro; acusa intento de desconocer su triunfo

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció la suspensión inmediata del proceso de transición con el Gobierno saliente de Gustavo Petro, luego de acusar al mandatario de desconocer el resultado de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 21 de junio.

A través de un mensaje difundido en la red social X, De la Espriella informó que instruyó al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, a detener las labores de empalme con la administración actual, al considerar que no existen condiciones para desarrollar una transición institucional mientras continúen las declaraciones de Petro sobre la legitimidad de los comicios.

¿Por qué Abelardo de la Espriella suspendió la transición con Gustavo Petro?

El mandatario electo sostuvo que la decisión responde a las recientes declaraciones del presidente saliente, quien ha cuestionado la legitimidad de la elección y aseguró que no reconoce al gobierno que asumirá funciones el próximo 7 de agosto.

De la Espriella afirmó que su responsabilidad es proteger los intereses del país y garantizar un proceso de transición transparente, por lo que rechazó cualquier acción que, a su juicio, pueda interpretarse como una validación de conductas que atenten contra el orden constitucional.

Además, adelantó que este mismo martes ofrecerá un mensaje a la nación para explicar con mayor detalle las razones que motivaron la suspensión del proceso de empalme.

Noticia Destacada Presidenta Sheinbaum esperará conteo definitivo para felicitar al próximo presidente de Colombia

El equipo del presidente electo defiende el resultado de las elecciones

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, respaldó la decisión y aseguró que cerca de 13 millones de colombianos eligieron un nuevo rumbo para el país, por lo que insistió en que los resultados de la elección deben respetarse.

Señaló que la suspensión del proceso de transición no significa que el equipo entrante detendrá los trabajos preparatorios para asumir el gobierno. Por el contrario, indicó que continuarán recopilando información y documentando la situación que heredará la próxima administración.

Restrepo también recordó que las misiones internacionales de observación electoral avalaron el desarrollo de los comicios y reconocieron el trabajo de las autoridades electorales colombianas.

Acabo de darle instrucciones al señor vicepresidente electo de la República para que suspenda de manera inmediata el proceso de empalme con el gobierno corrupto que termina su periodo, un gobierno que, con sus decisiones y su conducta, pretende destruir a Colombia.



Mi deber es… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) July 7, 2026

Gobierno entrante denuncia presuntas irregularidades

En medio de la confrontación política, Abelardo de la Espriella aseguró que durante las revisiones preliminares realizadas por su equipo se han detectado posibles casos de corrupción y contratos asignados de manera irregular durante la administración de Gustavo Petro.

La suspensión del proceso de transición marca un nuevo episodio en la tensión política que vive Colombia tras la elección presidencial y abre un escenario de incertidumbre a pocas semanas del cambio de gobierno previsto para el próximo 7 de agosto.

IO